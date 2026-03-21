Onde assistir Operário-PR x Atlético-GO neste sábado (21) pela série B do Brasileirão

Operário-PR e Atlético-GO abrem a Série B em Ponta Grossa, em duelo entre equipes que chegam embaladas por avanços na Copa do Brasil

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gemini)

A estreia de Operário-PR e Atlético-GO na Série B do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado (21), em um confronto que promete equilíbrio logo na primeira rodada da competição.

As duas equipes entram em campo buscando começar a campanha com o pé direito, após temporadas anteriores marcadas por oscilações e desempenho abaixo das expectativas.

Em campo, o duelo será disputado no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), reunindo dois clubes que chegam embalados por classificações recentes na Copa do Brasil, o que aumenta a expectativa para um jogo competitivo.

O Operário tenta aproveitar o fator casa e o bom momento após vencer o Londrina por 1 a 0, enquanto o Atlético-GO também chega confiante depois de bater a Ponte Preta pelo mesmo placar.

Na edição passada da Série B, o time paranaense terminou em 12º lugar, distante da briga pelo acesso e ainda olhando para a parte de baixo da tabela em vários momentos. O Dragão, por sua vez, terminou uma posição acima, em 11º, resultado que amargou sua torcida, acostumada a ver o time em meio aos grandes na Série A.

Onde assistir Operário-PR x Atlético-GO neste sábado (21) pela Série B do Brasileirão

Data: Sábado, 21 de março de 2026

Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Onde assistir: ESPN (TV fechada)

Tempo Real: ge.globo e Placar UOL.

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