Pão fresco ou congelado: veja qual opção pode ser mais saudável, segundo estudo

A forma como você consome o pão pode mudar totalmente o impacto no seu organismo

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O pão está presente na rotina de milhões de pessoas, especialmente no café da manhã.

No entanto, uma dúvida tem chamado a atenção: afinal, é melhor consumir o pão fresco ou congelado? Estudos recentes indicam que a forma de armazenamento e preparo pode influenciar diretamente no impacto desse alimento no organismo.

Embora o pão fresco seja mais atrativo pelo sabor e textura, pesquisas apontam que congelar e depois aquecer o alimento pode trazer benefícios metabólicos importantes. Dessa forma, uma simples mudança de hábito pode transformar a maneira como o corpo processa esse carboidrato.

Além disso, essa prática tem ganhado popularidade justamente por unir praticidade e possíveis vantagens para a saúde.

O que acontece com o pão quando ele é congelado

Primeiramente, é importante entender que o pão passa por uma transformação química quando é congelado e depois reaquecido. Nesse processo, parte do amido presente no alimento se converte em “amido resistente”, um tipo de carboidrato que o organismo digere mais lentamente.

Como resultado, a absorção de glicose ocorre de forma mais gradual. Ou seja, o consumo do pão congelado tende a provocar menos picos de açúcar no sangue em comparação ao pão fresco.

Além disso, esse tipo de amido funciona de maneira semelhante às fibras alimentares, chegando ao intestino e alimentando bactérias benéficas da microbiota.

Consequentemente, o hábito pode contribuir para a saúde intestinal e para uma digestão mais equilibrada.

Por que o pão congelado pode ser uma escolha mais interessante

Ao reduzir a velocidade de digestão dos carboidratos, o pão congelado também ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Assim, você sente menos fome ao longo do dia e evita oscilações bruscas de energia.

Além disso, estudos indicam que o pão congelado e posteriormente aquecido pode apresentar uma resposta glicêmica menor do que o pão fresco, o que é especialmente relevante para pessoas que precisam controlar a glicose.

Outro ponto importante é que o congelamento também preserva o alimento por mais tempo, evitando desperdício e facilitando a organização da rotina alimentar.

No entanto, é fundamental destacar que o método não transforma o pão em um alimento “totalmente saudável”. A qualidade do produto continua sendo determinante. Pães muito industrializados, por exemplo, mantêm suas características nutricionais menos favoráveis, mesmo após o congelamento.

Como aplicar esse hábito no dia a dia

Para aproveitar os possíveis benefícios, você deve congelar o pão logo após a compra, preferencialmente já em fatias. Dessa forma, você facilita o consumo e evita desperdícios.

Em seguida, leve diretamente ao forno, torradeira ou frigideira na hora de consumir. Esse processo de aquecimento é essencial, pois potencializa a formação do amido resistente.

Além disso, optar por pães integrais ou com maior teor de fibras pode potencializar ainda mais os efeitos positivos. Portanto, a escolha do tipo de pão continua sendo um fator decisivo.

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