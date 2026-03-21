(tem vídeo) Homem suspeito de matar o irmão em Cristalina morre em confronto com a PM

Crime contra o familiar aconteceu apenas dois dias antes, quando suspeito o atraiu para uma região de mata motivado por uma disputa de terras

Natália Sezil - 21 de março de 2026

Homem estava foragido após matar o irmão em Cristalina. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), na noite desta sexta-feira (20).

Ele era suspeito de assassinar o irmão apenas dois dias antes. O conflito com a PM aconteceu no distrito de São Bartolomeu durante a ação nomeada Operação Caim.

O homem estava foragido desde a quarta-feira (18), quando teria atraído o familiar para uma região de mata e o atacado com diversas pauladas na cabeça. A motivação para o crime seria, supostamente, uma disputa por terras.

Segundo divulgado pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Cristalina, ele havia enviado áudios a familiares, no dia seguinte ao homicídio, confessando o crime e dizendo que não poderia se entregar na delegacia pois possuía problemas com uma facção criminosa.

O suspeito teria sido encontrado em uma região de mata, próximo ao local onde brigou com o irmão. Ele estaria escondido em um imóvel desocupado, possivelmente usado como abrigo nos últimos dias.

O foragido, que seria preso preventivamente, teria começado a atirar com os policiais logo ao ser encontrado. Ele foi socorrido pelos próprios militares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina, mas não resistiu.

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