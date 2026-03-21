Vídeos mostram como ficou o Rio Vermelho após fortes chuvas atingirem a Cidade de Goiás

Inmet alerta que temporais continuam nos próximos dias, demandando atenção e cuidado redobrado dos moradores

Natália Sezil -
Fortes chuvas fizeram nível do Rio Vermelho subir na Cidade de Goiás.
Fortes chuvas fizeram nível do Rio Vermelho subir na Cidade de Goiás. (Foto: Reprodução/@cidade_de_goyaz/@andre.d.souza26)

Moradores da Cidade de Goiás, a 142 km de Goiânia, observaram o nível do Rio Vermelho voltar a subir após novas chuvas fortes atingirem o município.

O curso d’água, que é histórico desde a época da mineração do ouro, corta a região Norte da cidade e passa próximo ao Museu Casa de Cora Coralina. Ele já é conhecido pelas cheias durante tempestades.

Registros compartilhados por um internauta nesta sexta-feira (20) mostram que o rio chegou a quase três metros de altura. A correnteza ganhou força e acabou ficando lamacenta.

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A situação fez com que a Defesa Civil precisasse alertar os moradores sobre os perigos das fortes precipitações. O Corpo de Bombeiros chegou a interditar uma área, para evitar incidentes.

A Cidade de Goiás está desde sexta-feira (20) sob alerta severo de chuvas intensas. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que aponta risco de temporais entre 30 e 60mm por hora ou de 50 a 100mm por dia, com ventos intensos de até 100 km/h.

O perigo é acompanhado de possível corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Neste sábado (21) e domingo (22), a sinalização do órgão é de perigo potencial de chuvas intensas, demandando cuidado redobrado da população.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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