Caribe brasileiro: o destino perfeito para passar as férias com a família

Com águas frias e transparentes, destino fluminense ganhou fama de “Caribe Brasileiro” pela paisagem singular

Gabriel Dias - 22 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Polychronis Film)

Há quem chegue e demore alguns segundos para acreditar que ainda está no Sudeste do Brasil.

O mar exibe tons azul-turquesa, a faixa de areia é quase luminosa sob o sol, e a água, mesmo fria, é cristalina a ponto de revelar o fundo com nitidez. É esse cenário que transformou Cabo Frio no chamado “Caribe Brasileiro”.

Localizada na Região dos Lagos, no interior do estado do Rio de Janeiro, a cidade combina natureza preservada e estrutura urbana consolidada.

O apelido não é exagero publicitário: a coloração intensa do mar está ligada a fenômenos como a ressurgência, que traz correntes frias e contribui para a transparência da água.

Já a areia extremamente branca reflete mais luz solar, potencializando o contraste com o oceano.

Entre os cartões-postais, a Praia do Forte é a mais conhecida. Com extensa faixa de areia clara, mar que alterna entre azul-claro e verde translúcido e boa oferta de quiosques, concentra grande parte do movimento turístico. Em uma das extremidades, o histórico Forte São Mateus reforça o valor cultural da paisagem.

Outros trechos do litoral ajudam a sustentar a fama caribenha. A Praia das Conchas, protegida e de águas mais calmas, é procurada por quem busca tranquilidade.

Já a Praia do Peró atrai surfistas por conta das ondas constantes. Nas Enseadas da Ogiva, o mar sereno favorece passeios em família e a prática de stand up paddle.

Além da orla, Cabo Frio preserva construções históricas no Bairro da Passagem, um dos núcleos urbanos mais antigos do estado.

Ruas de pedra e casarões coloniais mantêm características originais, criando contraste entre o passado e a paisagem marítima.

A cidade também oferece trilhas em áreas de proteção ambiental, pontos de mergulho recreativo e mirantes com vista para a Lagoa de Araruama, considerada a maior laguna hipersalina do planeta, além do horizonte aberto para o Atlântico.

O clima ensolarado predomina ao longo do ano. No verão, entre dezembro e março, o movimento é mais intenso, e a vida noturna ganha força.

Outono e primavera oferecem temperaturas agradáveis e praias menos cheias, enquanto o inverno costuma trazer diárias mais acessíveis, ainda com muitos dias claros.

O acesso principal se dá pela RJ-124, a Via Lagos, que liga a capital fluminense à Região dos Lagos em cerca de duas horas de carro. A proximidade com destinos como Arraial do Cabo e Búzios amplia as possibilidades de roteiro.

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