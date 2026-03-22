GAC Motors anuncia produção de veículos em Catalão com investimento estimado em R$ 6 bilhões

Iniciativa aproveita a estrutura da HPE Automotores já estabelecida no complexo industrial goiano

Ícaro Gonçalves - 22 de março de 2026

Primeiro veículo a ser produzido será o GAC GS3 (Foto: Divulgação/GAC)

A fabricante chinesa GAC Motors oficializou, na quarta-feira (18), os planos de expansão no mercado brasileiro com o anúncio da produção de veículos no município de Catalão, na região Sul de Goiás.

A operação está prevista para iniciar em 2027, e deve ocorrer por meio de uma parceria estratégica com a HPE Automotores, responsável pela fabricação e distribuição da Mitsubishi Motors no Brasil.

Toda a iniciativa aproveitará a estrutura já estabelecida no complexo industrial goiano para acelerar a entrada da estatal chinesa no cenário automotivo nacional. A planta de Catalão possui cerca de 247 mil m² de área construída e capacidade para fabricar mais de 120 mil veículos anualmente.

O plano de investimentos da GAC no Brasil é estimado em aproximadamente R$ 6 bilhões. O objetivo da montadora é atingir um volume de produção de até 100 mil veículos por ano até 2030.

O primeiro modelo a ser produzido será o GAC GS3, um SUV compacto adaptado para as particularidades do mercado brasileiro, incluindo a tecnologia de motor 1.5 turbo flex.

A montadora também planeja desenvolver veículos híbridos flex, unindo motores a combustão compatíveis com etanol a sistemas elétricos.

Impacto na economia goiana

Segundo a Federação Goiana de Municípios (FGM), a instalação da montadora deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos no Sul goiano, fortalecendo a cadeia produtiva do Centro-Oeste.

As etapas preliminares de implantação do projeto estão previstas para começar ainda em 2026.

Além da nova operação da GAC em Catalão, o estado de Goiás já se destaca no cenário automotivo nacional com a presença da CAOA Montadora em Anápolis.

Inaugurada em 2007, a fábrica da CAOA no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) consolidou-se como um importante polo de produção, com parcerias estratégicas com montadoras como a Hyundai e, mais recentemente, a Chery e a Changan.

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