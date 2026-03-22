Jovem trabalhador morre ao cair de andaime durante serviço em Goiânia

Colega afirmou que ainda tentou mover andaime para salvar vítima, mas não houve tempo

Augusto Araújo - 22 de março de 2026

Vítima teria caído de andaime ao tentar mover estrutura de forma irregular. (Foto: Reprodução)

Um jovem trabalhador, de 21 anos, morreu na tarde deste sábado (21) após sofrer uma queda de andaime enquanto realizava um serviço no Residencial Forteville, em Goiânia.

O caso teve início por volta das 16h30, quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender um possível óbito no local.

Segundo relato de testemunhas, a vítima trabalhava em um andaime quando tentou movimentar a estrutura de forma irregular, puxando-a com as pernas enquanto se segurava em uma viga de aço no teto, em vez de descer para realizar o deslocamento de forma segura.

Um colega de trabalho que estava em um andaime ao lado afirmou que percebeu que a estrutura iria ceder e chegou a alertar a vítima.

Ainda assim, o andaime caiu, deixando o trabalhador pendurado por alguns instantes na estrutura metálica.

Na tentativa de socorro, o colega desceu rapidamente e tentou aproximar outro andaime para que a vítima se apoiasse, mas não houve tempo.

O trabalhador caiu ao chão, sofreu forte impacto na cabeça e no peito e começou a sangrar, vindo a óbito no local.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Científica estiveram na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O caso foi registrado como morte acidental por acidente de trabalho. Assim, foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.

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