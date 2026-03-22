Jovem trabalhador morre ao cair de andaime durante serviço em Goiânia
Colega afirmou que ainda tentou mover andaime para salvar vítima, mas não houve tempo
Um jovem trabalhador, de 21 anos, morreu na tarde deste sábado (21) após sofrer uma queda de andaime enquanto realizava um serviço no Residencial Forteville, em Goiânia.
O caso teve início por volta das 16h30, quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender um possível óbito no local.
Segundo relato de testemunhas, a vítima trabalhava em um andaime quando tentou movimentar a estrutura de forma irregular, puxando-a com as pernas enquanto se segurava em uma viga de aço no teto, em vez de descer para realizar o deslocamento de forma segura.
Um colega de trabalho que estava em um andaime ao lado afirmou que percebeu que a estrutura iria ceder e chegou a alertar a vítima.
Ainda assim, o andaime caiu, deixando o trabalhador pendurado por alguns instantes na estrutura metálica.
Na tentativa de socorro, o colega desceu rapidamente e tentou aproximar outro andaime para que a vítima se apoiasse, mas não houve tempo.
O trabalhador caiu ao chão, sofreu forte impacto na cabeça e no peito e começou a sangrar, vindo a óbito no local.
Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Científica estiveram na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.
O caso foi registrado como morte acidental por acidente de trabalho. Assim, foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.
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