Motorista derruba poste e abandona carro no meio da rua em Anápolis

Veículo foi encontrado com diversas avarias, além de ter espalhado fiação pela pista

Augusto Araújo - 22 de março de 2026

Motorista fugiu após bater carro e derrubar poste em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista derrubou um poste de energia e fugiu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (22), em Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 01h, na Rua Bolívia, no bairro Jardim das Américas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após testemunhas verem que veículo havia colidido contra um poste e estava abandonado no meio da via, com fios caídos no local.

Ao chegar, a equipe encontrou o carro sobre o canteiro central, com diversas avarias, além de parte da fiação espalhada pela pista, o que exigiu controle do trânsito na região para evitar novos acidentes.

O condutor não foi localizado no local, caracterizando abandono do veículo após a colisão. O automóvel foi removido por guincho e encaminhado a um pátio.

Durante a retirada, um homem se apresentou como pai do proprietário do carro e acompanhou o procedimento, sendo orientado pela equipe policial.

A ocorrência foi registrada como acidente de trânsito sem vítima e dano ao patrimônio público. O caso segue sob apuração da Polícia Civil para identificação do motorista e esclarecimento das circunstâncias.

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