Carro bate em muro de casa em Anápolis, motorista foge e se justifica com frase inacreditável

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2026

Vídeo flagrou momento da fuga do motorista. (Foto: Reprodução)

Uma batida de carro contra o muro de uma residência chamou a atenção na noite deste sábado (10), no Jardim dos Ipês, em Anápolis, devido a uma frase dita pelo suposto motorista do veículo.

Conforme apurado pela reportagem, o caso ocorreu por volta das 19h20. O condutor teria perdido o controle do automóvel ao tentar fazer uma conversão na região.

Assim, o carro causou danos severos à estrutura do muro da residência. Em imagem obtida por uma câmera de segurança, é possível ver quando o motorista sai correndo do automóvel, abandonando ele no local, sem prestar assistência.

Dentro do imóvel, encontrava-se uma idosa, de 78 anos, com a bisneta de 10 anos, que ficaram paralisadas por alguns minutos devido ao susto.

Tempos depois, um homem apareceu no endereço, dizendo ser o proprietário do carro envolvido e pediu para que a polícia não fosse acionada.

Ele afirmou que arcaria com os prejuízos, alegando que havia ingerido bebida alcoólica e que, por isso, não permaneceria no local, dizendo que “bebida não combina com polícia”, antes de deixar novamente a residência.

Contudo, a Polícia Militar (PM) foi acionada mesmo assim e encontrou uma lata vazia de cerveja dentro do veículo, reforçando a suspeita de que o condutor realmente estava sob efeito de álcool.

O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil (PC) para que fossem tomadas as devidas providências legais.

