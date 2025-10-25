Identificado jovem que morreu após ser alvejado no Industrial Munir Calixto, em Anápolis

Vítima, de 22 anos, integrava grupo que foi surpreendido por cinco indivíduos que dispararam de veículo prata

Augusto Araújo - 25 de outubro de 2025

Thiago Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi morto após ser atingido por disparos. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade do jovem, de 22 anos, que morreu após ser alvejado por disparos de fogo na madrugada deste sábado (25), no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis.

Thiago Rodrigues da Silva era um dos integrantes do grupo que foi surpreendido por 5 pessoas que chegaram em um veículo prata, em um estabelecimento comercial da região.

Dois deles estariam com arma de fogo e os outros com facão. Ele teria sido alvejado na cabeça, tórax e perna.

A motivação para o crime seria, supostamente, uma confusão ocorrida momentos antes.

Além da vítima, que chegou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis (UPA), outras quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram atingidas.

Todos foram levados para diferentes unidades hospitalares. Já os suspeitos, teriam fugido da cena logo em seguida aos disparos.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis foi acionado para realizar os primeiros levantamentos da cena do crime e instruir as investigações da Polícia Civil (PC).

