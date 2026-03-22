Superferiado é aprovado e abril terá 4 dias seguidos de descanso para os trabalhadores

Uma sequência de datas pode mudar a rotina de milhões de trabalhadores e garantir uma pausa prolongada

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Superferiado é aprovado e abril terá 4 dias seguidos de descanso para os trabalhadores, trazendo alívio para milhões de brasileiros que aguardam pausas mais longas na rotina.

A combinação de datas comemorativas cria uma oportunidade rara de descanso prolongado.

Em abril, o calendário reúne dois feriados importantes: a Sexta-feira Santa, no dia 18 de abril, e o feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril.

Como a Sexta-feira Santa cai em uma sexta-feira e Tiradentes em uma segunda-feira, forma-se um intervalo estratégico que, junto ao fim de semana (19 e 20 de abril), garante quatro dias seguidos de descanso.

Além disso, essa pausa mais extensa permite não apenas descansar, mas também viajar, organizar a rotina ou passar mais tempo com a família. Assim, o impacto vai além do lazer e alcança diretamente o bem-estar.

Como o superferiado se forma

O superferiado acontece quando feriados nacionais se alinham com finais de semana. Nesse caso, a Sexta-feira Santa (18/04) abre o período de descanso, seguida pelo sábado (19/04) e domingo (20/04), enquanto o feriado de Tiradentes (21/04) fecha a sequência.

Por isso, trabalhadores conseguem aproveitar quatro dias consecutivos de folga. Enquanto isso, empresas se organizam com antecedência para ajustar o funcionamento e atender à demanda.

Além disso, o setor de turismo se beneficia diretamente. Hotéis, companhias aéreas e destinos turísticos registram aumento na procura, já que muitas pessoas aproveitam a folga prolongada para viajar.

Impactos para trabalhadores e economia

Por outro lado, o superferiado também gera impactos na economia. Enquanto áreas como turismo e lazer crescem, outros setores podem registrar redução na produtividade durante o período.

Ainda assim, pausas mais longas ajudam a melhorar a saúde mental e física dos trabalhadores. Como resultado, muitos profissionais retornam mais descansados e produtivos.

Além disso, esse tipo de folga contribui para equilibrar a rotina intensa de trabalho. Ou seja, não se trata apenas de descanso, mas também de qualidade de vida.

Uma pausa estratégica na rotina

Portanto, o superferiado de abril não representa apenas dias de folga, mas uma oportunidade real de reorganizar o tempo e recuperar as energias. Seja para viajar ou descansar em casa, o período oferece diversas possibilidades.

Em resumo, a sequência formada pela Sexta-feira Santa e pelo feriado de Tiradentes explica por que abril se tornou tão aguardado pelos trabalhadores neste ano.

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