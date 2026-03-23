Dentista revela detalhes inéditos sobe a assassinato de professora em Jataí

Profissional destacou que o post tem caráter de alerta para seguidores entenderem que este não foi só “mais um caso de feminicídio”

Pedro Ribeiro - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

A dentista Kamila Malaquias publicou um vídeo nas redes sociais em que traz novos detalhes sobre o assassinato da professora Antônia Tomaz Vieira, de 55 anos, ocorrido em Jataí, no Sudoeste de Goiás.

A dentista Kamila Malaquias publicou um vídeo nas redes sociais em que traz novos detalhes sobre o assassinato da professora Antônia Tomaz Vieira, de 55 anos, ocorrido em Jataí, no sudoeste de Goiás.

No relato, a profissional — que conhecia a vítima — descreve aspectos do relacionamento e da rotina da professora, além de reforçar o caráter de alerta da publicação. Segundo ela, o caso não deve ser tratado como um episódio isolado.

Antônia foi morta a tiros no último sábado (21). O principal suspeito é o ex-companheiro, o empresário Luziano Rosa Parreira, que, segundo a Polícia Civil (PC), também tirou a própria vida após o crime. O caso é investigado como feminicídio.

No vídeo, Kamila relata que a professora havia decidido se separar após descobrir uma série de situações no relacionamento, incluindo uma suposta traição prolongada. Ainda de acordo com o depoimento, Antônia aguardava a formalização do divórcio.

A dentista também afirmou que o homem apresentava comportamentos preocupantes, como ameaças recorrentes contra a própria vida.

Dias antes do crime, a vítima demonstrava tranquilidade por acreditar que conseguiria seguir em frente com a separação.

Kamila destaca ainda que o suspeito conhecia a rotina da professora e foi até o local onde ela estava no dia do crime. Após os disparos, ele também atentou contra a própria vida.

Em tom emocionado, a dentista lembrou a trajetória de Antônia, descrevendo-a como uma pessoa dedicada à família, carinhosa e respeitada por quem convivia com ela.

A publicação chama atenção para o impacto do crime e para a necessidade de discutir a violência contra a mulher no país.

Assista ao relato na íntegra: