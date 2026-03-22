Morte de professora em Jataí gera comoção e homenagens

Crime com desfecho trágico gerou forte repercussão na cidade. Caso segue sob investigação

Pedro Ribeiro - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte da professora Antônia Tomaz Vieira, de 55 anos, em Jataí, no Sudoeste de Goiás, gerou forte comoção entre alunos, colegas e moradores da cidade.

O caso aconteceu no último sábado (21), quando a educadora foi morta a tiros. O principal suspeito é o ex-companheiro, o empresário Luziano Rosa Parreira, de 51 anos, que tirou a própria vida logo em seguida, de acordo com a Polícia Civil (PC), que apura as circunstâncias e a motivação.

Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida passaram a circular, destacando a trajetória da educadora e o impacto que ela teve na vida de quem conviveu com ela.

Muitos relatos ressaltam o carinho, a dedicação ao ensino e o legado deixado ao longo dos anos.

Instituições também se manifestaram. A Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi, onde a professora lecionava matemática, publicou uma nota de pesar, assim como o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), que prestou solidariedade à família e amigos.

Outro espaço onde Antônia atuava, o Lar Espírita Forças do Amor, também divulgou mensagem de apoio, pedindo orações e conforto aos familiares neste momento de dor.

Entre as manifestações, chamou atenção a despedida feita pelo filho do casal, que destacou a importância dos pais em sua vida e afirmou que ambos foram “excelentes”.

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