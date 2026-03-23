Doppelgänger: você pode ter milhares de “cópias” suas no mundo

Estudos indicam que cada pessoa pode ter dezenas de milhares de sósias, mas encontrar alguém idêntico ainda é extremamente raro

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram @futrikei)

A ideia de encontrar alguém idêntico a você em outro lugar do mundo pode parecer improvável. No entanto, estudos sobre traços faciais indicam que isso não é tão impossível quanto parece. O conceito, conhecido como doppelgänger, sugere que cada pessoa pode ter milhares de “cópias” espalhadas pelo planeta.

Quantas pessoas podem ser parecidas com você

De acordo com estudos citados, uma pessoa pode ter até cerca de 74 mil possíveis sósias no mundo. Esse número considera a combinação de diversos traços faciais.

Entre os principais fatores analisados, estão:

formato do rosto

distância entre os olhos

formato do nariz

boca e mandíbula

Dessa forma, pequenas variações nesses elementos podem gerar semelhanças surpreendentes entre pessoas que nunca tiveram contato.

Por que encontrar um “clone” é raro

Apesar do número elevado de possíveis sósias, encontrar alguém realmente idêntico ainda é extremamente difícil.

Isso acontece porque a probabilidade de várias características coincidirem perfeitamente é muito baixa. Segundo estimativas, a chance de duas pessoas terem traços praticamente iguais pode chegar a 1 em 1 trilhão.

Ou seja, mesmo que existam pessoas parecidas, a igualdade completa é quase impossível.

Semelhança não significa parentesco

Outro ponto importante é que a aparência semelhante não indica ligação genética.

Mesmo quando duas pessoas parecem gêmeas, exames mostram que o DNA costuma ser totalmente diferente. Portanto, a semelhança ocorre por coincidência dentro da enorme diversidade humana.

Além disso, a combinação genética de cada indivíduo é única, o que torna cada pessoa biologicamente distinta.

O que explica o fenômeno

A explicação está na quantidade limitada de combinações possíveis de traços faciais.

Embora a população mundial seja grande, os elementos que formam o rosto humano seguem padrões. Assim, algumas combinações acabam se repetindo.

Por isso, é possível encontrar pessoas muito parecidas em diferentes partes do mundo, mesmo sem qualquer relação entre elas.

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