Pouca gente sabe como surgiu o costume de aplaudir há mais de 1.970 anos

Antes de virar símbolo quase automático de aprovação, um gesto hoje banal já teve função ritual, política e até estratégica diante das plateias

Layne Brito - 23 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Bater palmas parece tão natural que raramente alguém se pergunta de onde veio esse costume. Presente em apresentações artísticas, eventos escolares, cerimônias oficiais e até momentos espontâneos do dia a dia, o aplauso se transformou em uma linguagem universal de aprovação.

O que pouca gente imagina é que esse gesto, hoje tão comum, carrega uma história antiga, construída ao longo de séculos e marcada por rituais, espetáculos e demonstrações coletivas de entusiasmo.

Muito antes de ganhar o significado atual, o ato de produzir sons com as mãos já aparecia em reuniões públicas e celebrações como uma forma de marcar presença e reforçar a participação do grupo.

Com o tempo, esse hábito passou a ocupar também os espaços de entretenimento, especialmente em apresentações públicas, onde a reação da plateia tinha peso importante no prestígio de artistas e oradores.

Foi na Antiguidade, sobretudo em grandes centros culturais, que o aplauso começou a se consolidar de forma mais parecida com o que conhecemos hoje.

Em teatros e eventos públicos, a resposta do público servia como demonstração clara de aprovação, entusiasmo e reconhecimento.

Mais do que um gesto espontâneo, bater palmas funcionava como uma forma coletiva de validar o sucesso de quem estava em cena.

Ao longo dos séculos, o costume atravessou diferentes épocas e culturas sem perder sua essência.

Mesmo com mudanças nos hábitos sociais e nos formatos de espetáculo, o aplauso continuou sendo uma reação imediata, simples e poderosa.

Em poucos segundos, ele consegue comunicar emoção, apoio e admiração sem precisar de nenhuma palavra.

Hoje, seja em um palco lotado, em uma formatura ou no encerramento de um discurso, o gesto segue vivo e forte.

E, mesmo parecendo apenas um reflexo do momento, carrega nas mãos uma tradição que começou há quase dois mil anos e ainda ecoa com a mesma força.

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