Segundo recrutadores, quem faz perguntas melhores na entrevista larga na frente de candidatos mais experientes

Especialistas apontam que a qualidade das perguntas pode demonstrar preparo, interesse e até compensar menor experiência profissional

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nem sempre o candidato mais experiente sai na frente em um processo seletivo. Segundo recrutadores, quem faz perguntas melhores na entrevista larga na frente de candidatos mais experientes, principalmente por demonstrar preparo e pensamento estratégico.

Especialistas em recrutamento destacam que entrevistas não são apenas momentos de resposta, mas também de questionamento inteligente por parte do candidato.

Por que fazer boas perguntas faz diferença

Durante uma entrevista, fazer perguntas relevantes mostra mais do que curiosidade.

De acordo com especialistas, isso demonstra:

interesse genuíno pela vaga

preparação prévia

entendimento do negócio

Além disso, perguntas bem elaboradas ajudam o candidato a se destacar entre os concorrentes.

Entrevista é uma via de mão dupla

A entrevista não serve apenas para o recrutador avaliar o candidato.

Na prática, também é o momento para o candidato entender melhor a empresa.

Por isso, fazer perguntas permite:

conhecer a cultura da empresa

entender expectativas do cargo

avaliar se a vaga faz sentido para sua carreira

Esse processo ajuda ambas as partes a tomarem decisões mais assertivas.

Perguntas mostram inteligência e estratégia

Recrutadores costumam observar não só as respostas, mas também o tipo de pergunta feita.

Perguntas estratégicas podem revelar:

capacidade de análise

visão de longo prazo

interesse em crescimento

Além disso, especialistas afirmam que deixar de perguntar pode ser visto como falta de engajamento.

Exemplos de perguntas que destacam candidatos

Algumas perguntas costumam causar boa impressão:

“O que define sucesso nessa função?”

“Quais são os principais desafios da equipe hoje?”

“Como a empresa avalia crescimento profissional?”

Essas perguntas mostram que o candidato já pensa em desempenho e resultados.

Erro comum que elimina candidatos

Um erro frequente é não fazer nenhuma pergunta ao final da entrevista.

Além disso, perguntas genéricas ou superficiais podem não agregar valor.

Por isso, especialistas recomendam estudar a empresa antes e preparar questionamentos alinhados à vaga.

Preparação pode superar experiência

Em um mercado competitivo, o comportamento durante a entrevista pesa tanto quanto o currículo.

Assim, candidatos com menos experiência, mas com boa comunicação e estratégia, podem se destacar.

Portanto, saber perguntar pode ser o diferencial decisivo.

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