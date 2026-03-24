Brasileiros com 55 anos e 15 anos de contribuição pode aposentar? Veja o que diz as regras do INSS

Tema gera dúvidas frequentes entre trabalhadores que já estão próximos de parar de trabalhar, mas esbarra em regras mais rígidas após mudanças recentes

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Gov)

Planejar a aposentadoria se tornou uma tarefa cada vez mais complexa no Brasil, principalmente após as mudanças trazidas pela Reforma da Previdência.

Muitos trabalhadores que começaram a contribuir cedo passam a se questionar se já estão próximos de conquistar o benefício.

Entre as dúvidas mais comuns está a situação de quem já alcançou 55 anos de idade e acumulou 15 anos de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

À primeira vista, pode parecer que esse tempo já seria suficiente para encerrar a vida profissional, mas a realidade exige atenção a outros critérios.

Isso acontece porque o sistema previdenciário brasileiro passou a exigir uma combinação de requisitos, o que mudou significativamente as regras que valiam até poucos anos atrás.

Hoje, não basta apenas atingir um tempo mínimo de contribuição, sendo necessário também cumprir exigências relacionadas à idade.

Pelas normas atuais, mulheres precisam ter pelo menos 62 anos para se aposentar, enquanto homens devem atingir 65 anos, além de cumprir o tempo mínimo exigido.

Diante disso, quem tem 55 anos e 15 anos de contribuição, na maioria das situações, ainda não pode solicitar a aposentadoria pelo INSS.

Existe alguma exceção?

Ainda assim, a legislação prevê algumas situações específicas que podem antecipar esse direito, dependendo do histórico de cada trabalhador.

Uma delas é o chamado direito adquirido. Quem conseguiu cumprir todos os requisitos antes de novembro de 2019 pode ter acesso às regras antigas, que eram mais flexíveis e, em alguns casos, não exigiam idade mínima.

Nesses cenários, a análise do tempo de contribuição é fundamental.

Outra possibilidade envolve as regras de transição, criadas justamente para quem já contribuía antes da reforma, mas ainda não tinha completado os critérios necessários.

Essas regras incluem modelos como sistema de pontos, idade mínima progressiva e pedágios de 50% ou 100%. Mesmo assim, alcançar a aposentadoria aos 55 anos ainda é raro, já que, na maioria das vezes, exige um tempo de contribuição mais elevado.

Há também situações relacionadas à aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Nesses casos, o tempo de atividade pode variar entre 15, 20 ou 25 anos, dependendo do risco envolvido. Após a reforma, porém, também passou a existir uma idade mínima, que pode chegar a 55 anos para quem tem 15 anos de atividade especial.

Além disso, pessoas com deficiência possuem regras diferenciadas, com possibilidade de redução tanto na idade quanto no tempo de contribuição.

Na modalidade por idade, mulheres podem se aposentar aos 55 anos e homens aos 60, desde que comprovem pelo menos 15 anos de contribuição nessa condição.

Diante de tantas possibilidades, o que define o direito à aposentadoria não é apenas a idade ou o tempo isoladamente, mas o conjunto do histórico previdenciário de cada trabalhador.

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