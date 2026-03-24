Idosa é encontrada morta no bairro de Lourdes e suspeito é o próprio neto

Corpo teria sido encontrado dentro de quarto, coberto por roupas, o que pode indicar possível tentativa de ocultação do crime

Augusto Araújo - 24 de março de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Uma idosa foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro de Lourdes, em Anápolis, na madrugada desta terça-feira (24). O mais chocante é que o suspeito do crime seria o próprio neto da vítima.

Segundo o site Anápolis Notícias, foi necessário que equipes policiais arrombassem a porta do imóvel para adentrá-lo, pois o suposto autor teria trancado a mesma.

Já dentro da residência, o corpo da idosa teria sido encontrado dentro de um quarto, coberto por roupas, o que pode indicar uma possível tentativa de ocultação do crime.

A motivação do suposto assassinato e a forma como a vítima perdeu a vida ainda não foram confirmadas. Informações preliminares também apontam que o neto da idosa seria usuário de drogas.

Novas atualizações sobre o caso serão divulgadas assim que vierem à tona.

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