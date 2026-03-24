Júri de fazendeiro que matou ex a tiros no Jundiaí será realizado nesta quarta-feira (25)

Meses antes de ser morta, vítima chegou a entrar com medidas protetivas contra o autor

Davi Galvão Davi Galvão -
O que aconteceu com ex-marido que matou empresária a tiros em Anápolis? Julgamento
Edney Pereira dos Santos é investigado por tirar a vida de Regiane Pires da Silva. (Foto: Reprodução)

Acontece nesta quarta-feira (25) o julgamento fazendeiro Edney Pereira dos Santos, acusado de assassinar brutalmente a ex-companheira, a empresária Regiane Pires da Silva, de 39 anos. O julgamento está previsto para ter início às 08h30.

O crime ocorreu em 28 de março de 2024, quando o suspeito invadiu o escritório da empresa da ex-companheira, localizado no Bairro Jundiaí.

Regiane tinha 39 anos quando foi executada. (Foto: Reprodução)

Regiane tinha 39 anos quando foi executada. (Foto: Reprodução)

A cena foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que mostraram quando ele dispara contra a vítima, que não teve chances de se defender. Não o bastante, após o crime, o homem fugiu para Araguaçu (TO), onde foi detido.

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Regiane e Edney estavam separados há mais de um ano quando o crime ocorreu, sendo que a empresária tinha até mesmo uma medida protetiva contra o homem, após passar por diversas situações de violência.

Em janeiro de 2024, menos de dois meses antes de ser morta, a mulher deu início a um processo de divórcio, que gerou desentendimentos em relação à divisão de bens, principalmente quanto a empresa de autopeças da qual eles eram sócios.

O momento do crime

No registro das câmeras de segurança do estabelecimento onde Regiane foi assassinada, é possível ver quando o fazendeiro chega ao local, em uma caminhonete branca e, em seguida, adentra o escritório da vítima.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. (Foto: Reprodução)

Dentro do estabelecimento, ele encontra a mulher sentada e, já de arma em punho, começa a discutir com ela, gesticulando violentamente, ao que ela parece tentar acalmá-lo.

Edney, no entanto, lhe desfere um forte tapa no rosto e, então, dispara contra Regiane, sem oferecer qualquer chance de defesa.

Após o atentado, ele sai correndo de volta ao veículo e evade do local.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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