Mais de 200 mil goianos podem perder desconta na fatura da Equatorial caso não façam cadastro; entenda
Permanência no programa está condicionada às novas regras implementadas pela Aneel em dezembro de 2025
Milhares de famílias goianas de baixa renda que são inscritas em benefícios sociais podem perder o desconto na conta de energia elétrica caso não façam a atualização de dados.
A necessidade de atualização ocorre após as mudanças das regras do programa Tarifa Social, implementadas em dezembro de 2025 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Segundo a Equatorial Goiás, 237 mil consumidores goianos que recebem os descontos possuem inconsistências no cadastro e, por isso, precisam fazer a atualização. O prazo final é até dia 31 de dezembro de 2026.
Conforme as novas regras da Aneel, a permanência no programa está condicionada a duas regras: 1) o titular da conta deve fazer parte da família registrada no CadÚnico; 2) o município da unidade consumidora deve ser o mesmo informado no cadastro social.
Caso o consumidor titular não esteja inscrito no CadÚnico, a regularização pode ser feita por meio da inclusão no cadastro familiar junto a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, ou mesmo trocando a titularidade.
Já nos casos em que a segunda regra não for cumprida, a correção pode ser feita por meio da atualização do CadÚnico na cidade correta ou transferindo o benefício para outra unidade consumidora da família.
O programa Tarifa Social de Energia Elétrica é de iniciativa do Governo Federal e concede descontos para famílias inscritas no Cadastro Único ou beneficiárias de programas sociais, contribuindo diretamente para a redução de desigualdades e melhoria da qualidade de vida.
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