Mais de 200 mil goianos podem perder desconta na fatura da Equatorial caso não façam cadastro; entenda

Permanência no programa está condicionada às novas regras implementadas pela Aneel em dezembro de 2025

Ícaro Gonçalves - 24 de março de 2026

Mais de 200 mil consumidores em Goiás precisam fazer a atualização de dados (Foto: Divulgação/Equatorial Goiás)

Milhares de famílias goianas de baixa renda que são inscritas em benefícios sociais podem perder o desconto na conta de energia elétrica caso não façam a atualização de dados.

A necessidade de atualização ocorre após as mudanças das regras do programa Tarifa Social, implementadas em dezembro de 2025 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo a Equatorial Goiás, 237 mil consumidores goianos que recebem os descontos possuem inconsistências no cadastro e, por isso, precisam fazer a atualização. O prazo final é até dia 31 de dezembro de 2026.

Conforme as novas regras da Aneel, a permanência no programa está condicionada a duas regras: 1) o titular da conta deve fazer parte da família registrada no CadÚnico; 2) o município da unidade consumidora deve ser o mesmo informado no cadastro social.

Caso o consumidor titular não esteja inscrito no CadÚnico, a regularização pode ser feita por meio da inclusão no cadastro familiar junto a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, ou mesmo trocando a titularidade.

Já nos casos em que a segunda regra não for cumprida, a correção pode ser feita por meio da atualização do CadÚnico na cidade correta ou transferindo o benefício para outra unidade consumidora da família.

O programa Tarifa Social de Energia Elétrica é de iniciativa do Governo Federal e concede descontos para famílias inscritas no Cadastro Único ou beneficiárias de programas sociais, contribuindo diretamente para a redução de desigualdades e melhoria da qualidade de vida.

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