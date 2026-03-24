Os signos que vão despertar para sorte e ganhar na Mega-Sena

Previsões astrológicas indicam fases mais favoráveis para alguns signos, mas especialistas reforçam que loterias seguem regras matemáticas

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

Pessoa apostando na Mega-Sena. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

A ideia de que alguns signos podem ter mais sorte na Mega-Sena tem ganhado força nas redes sociais e em conteúdos de astrologia. Além disso, previsões recentes apontam que determinados perfis do zodíaco estariam em fases mais favoráveis financeiramente, o que aumenta o interesse de apostadores.

De acordo com análises astrológicas divulgadas em março de 2026, signos como Escorpião, Touro, Aquário, Leão e Gêmeos aparecem com mais frequência em previsões ligadas à sorte e dinheiro. Dessa forma, essas leituras consideram fatores como movimentações de planetas e fases da Lua.

Quais signos aparecem como mais “sortudos”

Entre os destaques mais citados por astrólogos estão:

Touro, associado à estabilidade financeira

Escorpião, ligado a transformações e ganhos inesperados

Aquário, relacionado a mudanças rápidas

Leão, conectado à visibilidade e conquistas

Gêmeos, ligado à agilidade e oportunidades

Além disso, essas interpretações fazem parte de leituras simbólicas. Ou seja, elas tentam relacionar características dos signos com momentos considerados mais favoráveis para decisões financeiras.

Astrologia influencia mesmo na Mega-Sena?

Apesar da popularidade dessas previsões, especialistas reforçam um ponto importante. A Mega-Sena é um jogo de azar. Portanto, o resultado depende exclusivamente de probabilidades matemáticas.

Não existe evidência científica de que signos ou astrologia influenciem os números sorteados. Assim, as chances de ganhar são iguais para todos os apostadores, independentemente do signo.

Além disso, estudos indicam que práticas como astrologia e numerologia funcionam mais como ferramentas simbólicas. Nesse sentido, elas ajudam na organização emocional e na tomada de decisões, mas não preveem resultados de jogos aleatórios.

Por que as pessoas associam signos à sorte

Mesmo sem comprovação científica, muitas pessoas utilizam a astrologia como forma de entretenimento. Por exemplo, a escolha de números pode envolver datas especiais, características do signo ou crenças pessoais.

Consequentemente, esse comportamento cria uma sensação de controle e aumenta a confiança no momento da aposta. Ainda assim, especialistas recomendam cautela e responsabilidade.

Como encarar esse tipo de previsão

As previsões astrológicas podem ser usadas como uma forma leve de se conectar com o momento. No entanto, não devem ser tratadas como estratégia de ganho financeiro.

Por fim, a recomendação é clara: apostar com limites e encarar a Mega-Sena apenas como entretenimento. Afinal, o resultado continua sendo totalmente aleatório.

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