Projeto que mudava o horário de funcionamento de supermercados como Atacadão, Assaí e Carrefour é retirado

Requerimento apresentado na Câmara interrompe tramitação de proposta que ampliava funcionamento do comércio em feriados sem convenção coletiva

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

Atacadão, uma das maiores redes do país. (Foto: Divulgação)

O projeto de lei nº 5006/2025, que previa mudanças nas regras de funcionamento do comércio em feriados, foi alvo de um pedido de retirada na Câmara dos Deputados.

A proposta poderia impactar diretamente grandes redes de supermercados como Atacadão, Assaí e Carrefour, além de outros estabelecimentos do setor.

O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Jonas Donizette (PSB-SP), que solicitou formalmente a retirada do texto com base no Regimento Interno da Casa.

O projeto previa autorizar o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, sem a necessidade de previsão em convenção coletiva entre empresas e trabalhadores.

Na prática, isso significaria uma flexibilização das regras atuais, permitindo que supermercados e outros comércios funcionassem livremente nessas datas.

Atualmente, o funcionamento em feriados depende, em muitos casos, de acordos coletivos firmados entre sindicatos e empregadores.

A proposta buscava justamente eliminar essa exigência, o que gerou debate sobre possíveis impactos nos direitos trabalhistas e nas condições de trabalho dos empregados.

Embora o requerimento não apresente justificativa detalhada, a retirada ocorre em meio a discussões mais amplas no Congresso Nacional sobre a regulamentação do trabalho em domingos e feriados.

O tema tem mobilizado diferentes setores, incluindo representantes do comércio e entidades trabalhistas.

Mesmo com a possível retirada do projeto, outras propostas semelhantes seguem em análise, o que indica que o debate sobre o funcionamento de supermercados e do comércio em geral fora dos dias úteis deve continuar nos próximos meses.

Caso o pedido seja acatado, o projeto de lei nº 5006/2025 será retirado definitivamente de tramitação na Câmara dos Deputados.

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