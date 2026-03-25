6 qualidades que toda pessoa mentirosa acaba tendo para enganar os outros ao redor

Algumas características ajudam a sustentar mentiras e fazem com que certas pessoas pareçam mais confiáveis do que realmente são

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Nem toda mentira nasce de uma grande história inventada. Muitas vezes, ela se constrói aos poucos, em detalhes sutis e discursos bem encaixados que passam despercebidos até por quem convive diariamente com a pessoa.

Isso acontece porque mentir, em muitos casos, não depende apenas do conteúdo, mas da forma como ele é apresentado.

Na prática, algumas pessoas desenvolvem habilidades que tornam o engano mais convincente.

Curiosamente, são características que também podem ser vistas como qualidades no dia a dia, o que dificulta ainda mais identificar quando estão sendo usadas de forma manipulativa.

Entre os traços mais comuns, estão:

1. Poder de persuasão

Capacidade de convencer os outros com facilidade, escolhendo bem as palavras e adaptando o discurso conforme a situação.

2. Observação apurada

Habilidade de perceber comportamentos, emoções e fragilidades alheias, usando essas informações para construir histórias mais críveis.

3. Frieza emocional

Controle das próprias reações, evitando demonstrar nervosismo ou insegurança mesmo em situações de pressão.

4. Raciocínio rápido

Facilidade para improvisar respostas, ajustar versões e sair de contradições sem hesitar.

5. Boa memória seletiva

Capacidade de lembrar detalhes importantes da própria narrativa, mantendo coerência no que foi dito anteriormente.

6. Autoconfiança

Postura segura ao falar, transmitindo credibilidade e reduzindo as chances de questionamento por parte dos outros.

No fim das contas, o que torna uma mentira realmente perigosa não é apenas o que é dito, mas a forma convincente como ela é sustentada.

Por isso, mais do que prestar atenção nas palavras, observar padrões de comportamento pode ser essencial para identificar incoerências e evitar cair em narrativas enganosas

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