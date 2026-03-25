Câmeras flagraram quando mulher foi morta a facadas em ponto de ônibus de Goiânia

Principal suspeita das autoridades é de que a companheira dela tenha cometido feminicídio por conta de ciúmes

Natália Sezil - 25 de março de 2026

Vídeo mostra quando mulher cai no chão após ser esfaqueada. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Câmeras de segurança flagraram quando uma mulher foi morta a facadas em um ponto de ônibus na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. A cena foi registrada na tarde de segunda-feira (24).

As imagens, repercutidas pela TV Anhanguera, mostram quando a vítima sai andando para trás, com a mão no peito. Ela cambaleia até cair na calçada.

A suspeita do crime é a companheira dela, que foi presa em flagrante após ser identificada por testemunhas. A Polícia Civil (PC) analisa a hipótese de que o feminicídio tenha sido motivado por ciúmes.

A mulher teria contado às autoridades que havia visto a companheira conversando com outra pessoa, próximo a uma distribuidora de bebidas, e que isso teria sido o motivo para o crime.

Segundo a delegada Gabriela Adas, responsável pelo caso, a suspeita admitiu o homicídio no momento da prisão, mas não repetiu a afirmação durante o interrogatório.

Vítima e suspeita viviam em união estável há pelo menos cinco anos. Por conta disso, a situação é tratada como feminicídio, quando uma mulher é assassinada pela condição de ser mulher, ou quando o crime envolve violência doméstica e familiar.

A PC segue investigando o ocorrido, para apurar a dinâmica dos fatos e tomar as devidas providências.

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