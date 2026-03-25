Homem morre após sexo com mulher que conheceu pela internet, em Aparecida de Goiânia

Motorista de aplicativo foi o responsável por chamar a polícia, após perceber nervosismo da envolvida

Da Redação - 25 de março de 2026

Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, cuja identidade não foi revelada, morreu após fazer sexo com uma mulher que conheceu por meio da internet. O caso aconteceu na terça-feira (24) em Aparecida de Goiânia.

Os dois teriam marcado um encontro na casa da vítima. Quando o homem passou mal, no entanto, a mulher teria tentado fugir dali.

Segundo informações do Metrópoles, a Polícia Militar (PM) foi acionada por um motorista de aplicativo, que foi chamado pela mulher e teria notado o nervosismo dela durante a corrida.

O profissional indicou o endereço em que buscou a passageira, onde a corporação encontrou a vítima já desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas pôde apenas confirmar o óbito.

A Polícia Científica também foi acionada, para realizar a perícia e a remoção do corpo. A causa da morte ainda está sendo investigada.

A mulher foi levada à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde prestou depoimento. Agora, o caso segue sob apuração da Polícia Civil (PC), que fica responsável por entender a dinâmica do ocorrido e tomar as devidas providências.

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