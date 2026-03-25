Mirando expansão, Mercado Livre negocia instalação em Anápolis

Com investimento anunciado em mais de R$ 57 bilhões em todo o Brasil, parceria depende de incentivos fiscais e econômicos

Natália Sezil - 25 de março de 2026

Mercado Livre anunciou investimento bilionário para expansão. (Foto: Divulgação)

O Portal 6 apurou que o Mercado Livre está negociando a instalação de um novo centro de distribuição em Anápolis. Se concretizada, essa seria a primeira unidade do tipo no estado de Goiás.

A gigante da logística anunciou na terça-feira (24) que investirá um valor recorde no Brasil, que chega a R$ 57 bilhões. Os recursos, direcionados principalmente à expansão de infraestrutura, vão ao encontro de uma declaração recente do vice-governador Daniel Vilela (MDB).

No final de fevereiro, Daniel aproveitou a cerimônia de inauguração do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) para compartilhar que havia se encontrado com “uma das maiores empresas logísticas do mundo, a maior da América Latina, que mostra um interesse muito grande de se instalar”.

Segundo o vice-governador, a parceria dependia da efetivação de incentivos fiscais junto à Secretaria de Economia.

Além de receber, armazenar, embalar e enviar produtos vendidos por meio do marketplace do Mercado Livre, a estrutura também serviria para impulsionar o avanço do Mercado Pago, banco digital da empresa.

Atualmente, a companhia possui centros de distribuição em Cajamar, Araçariguama, Franco da Rocha e Guarulhos Sã (São Paulo), Betim e Extrema (Minas Gerais), Governador Celso Ramos (Santa Catarina) e Lauro de Freitas (Bahia).

Ao todo, o Mercado Livre pretende inaugurar 14 novas unidades no modelo fulfillment em 2026. Com isso, ampliaria a capacidade logística em cerca de 50% e alcançaria 42 locais no Brasil.

A instalação é acompanhada da geração de empregos. O plano completo inclui a criação de 10 mil vagas até o final do ano. A expectativa é de que as contratações se concentrem nas áreas de logística, tecnologia e serviços financeiros.

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