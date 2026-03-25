Muitos motoristas não sabem o que significa essa nova placa de trânsito azul com um losango no centro

Nova placa azul com losango indica faixas exclusivas para caronas na França e pode gerar multa para motoristas desavisados

Gabriel Yuri Souto - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Carandmotor)

Uma nova sinalização nas estradas francesas tem chamado a atenção e gerado dúvidas entre motoristas que ainda não entenderam exatamente o que ela indica.

Trata-se de uma placa azul com um losango branco no centro, que já começou a aparecer em vias importantes do país.

Apesar do visual simples, o símbolo carrega uma função específica dentro de uma estratégia maior de mobilidade urbana.

A proposta vai além de organizar o trânsito: ela busca mudar o comportamento dos condutores e reduzir impactos ambientais.

O que significa a placa com losango?

A sinalização indica faixas exclusivas para veículos com mais de um ocupante, conhecidas como “carpool” ou carona solidária. Ou seja, nem todo motorista pode utilizá-las livremente.

Essas faixas são destinadas a carros com dois ou mais passageiros, além de veículos autorizados, como táxis, transporte público e serviços de emergência.

Também podem ser usadas por veículos adaptados para pessoas com deficiência.

Na prática, a medida tenta incentivar o compartilhamento de viagens, reduzindo o número de carros individuais circulando nas vias.

Multas e fiscalização já estão em vigor

A novidade já está sendo aplicada em trechos estratégicos da região de Paris, como no anel viário e em rodovias importantes.

A fiscalização é feita por câmeras que identificam se o veículo atende às exigências para trafegar na faixa.

Caso o motorista utilize o espaço de forma irregular, a penalidade pode chegar a 135 euros. O sistema, no entanto, passa por validação humana antes da aplicação da multa, garantindo maior precisão na análise.

Além disso, o uso das faixas pode variar conforme o horário, sendo mais comum em períodos de maior movimento.

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