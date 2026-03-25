O truque para consertar a parede que está descascada por causa da umidade

Problema comum dentro de casa pode piorar com o tempo, mas uma medida simples ajuda a recuperar a aparência da parede

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Poucas coisas incomodam tanto dentro de casa quanto perceber a tinta soltando, o reboco esfarelando e aquele aspecto de abandono tomando conta da parede. Em muitos casos, o problema começa de forma discreta, com pequenas bolhas ou manchas, mas logo evolui para rachaduras, descascados e marcas difíceis de ignorar.

E é justamente aí que muita gente se pergunta se existe uma saída prática antes de gastar com uma reforma maior.

A verdade é que, quando a umidade começa a comprometer a superfície, não adianta apenas passar uma nova camada de tinta por cima. Sem o preparo correto, o defeito volta em pouco tempo e pode até se espalhar para outras áreas.

Por isso, mais do que esconder a parede danificada, o ideal é apostar em um processo que ajude a recuperar a estrutura antes do acabamento final.

O truque mais indicado nesses casos começa com a remoção de toda a parte solta.

É preciso raspar bem a região afetada para retirar tinta descascada, resíduos e trechos enfraquecidos pelo excesso de umidade.

Depois disso, a limpeza da parede faz toda a diferença, já que poeira, mofo e sujeira podem atrapalhar a aderência dos produtos.

Na sequência, o ponto principal está em deixar a área secar completamente antes de qualquer nova aplicação.

Só depois desse cuidado é que entra o uso de selador ou produto preparador de parede, que ajuda a uniformizar a superfície e melhorar a fixação da massa e da tinta.

Em seguida, a recomendação é corrigir as imperfeições com massa apropriada, lixar bem e só então finalizar com a pintura.

Apesar de o truque ajudar bastante em casos mais leves, vale lembrar que a parede descascando também pode ser sinal de infiltração ou umidade mais profunda.

Nessas situações, o reparo visual resolve apenas por um tempo.

Ou seja: se o problema insistir em voltar, o melhor caminho é investigar a origem para evitar prejuízos maiores no futuro.

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