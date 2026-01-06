Adeus, reboco: técnica mais simples, barata e eficaz para muro e parede que estão apenas no tijolo
Método recente, popularizado em vídeos técnicos no Youtube, vem chamando atenção
Por décadas, o reboco foi tratado como etapa obrigatória em muros e paredes de tijolo seja para construção ou reforma. No entanto, novas técnicas vêm ganhando espaço por reduzir custos, acelerar a obra e oferecer proteção superior contra umidade.
Isso porque um método recente, popularizado em vídeos técnicos no Youtube, chamou atenção justamente por eliminar o reboco tradicional e ajudar a combater problemas antigos de estrutura.
O vídeo mostra que a proposta parte de uma mistura simples: três sacos de argamassa AC3 para 12 litros de água. Após a homogeneização, o material é aplicado diretamente sobre o tijolo cru.
Com o auxílio de uma desempenadeira de aço, espalha-se uma camada fina e uniforme, preparando a superfície para o acabamento final. Em seguida, utiliza-se um rolo conhecido como “cabelinho de anjo” para criar um aspecto semelhante ao grafiato.
Esse acabamento, além de visualmente moderno, ajuda a disfarçar imperfeições do tijolo e melhora a aderência das próximas camadas. Após a secagem completa, a parede já está pronta para receber tinta própria para área externa, em qualquer cor desejada.
O diferencial da técnica está na finalização com resina impermeabilizante. Essa etapa cria uma barreira definitiva contra a água, impedindo infiltrações e prolongando a vida útil do muro ou da parede.
Com menos etapas que o reboco convencional, a solução se consolida como alternativa prática, econômica e altamente eficaz para construções externas.
Veja com mais detalhes a técnica:
