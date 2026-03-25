Pedágio na BR-153 tem novos valores a partir desta quinta-feira (26) em Goiás; veja quanto vai custar

Reajuste autorizado pela ANTT atinge motoristas que passam por Piracanjuba e Itumbiara, com tarifas que passam de R$ 120

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Way assumiu duas praças de pedágio na BR-153, em Goiás. (Foto: Divulgação)

Motoristas que utilizam a BR-153, no Sul de Goiás, devem preparar o bolso a partir desta quinta-feira (26), quando entram em vigor os novos valores de pedágio nos trechos que passam por Piracanjuba e Itumbiara.

O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e faz parte do contrato de concessão de 530,6 quilômetros da rodovia, agora sob gestão da concessionária Way Brasil.

As novas tarifas variam conforme o tipo de veículo e número de eixos. Para carros de passeio, os valores chegam a R$ 15,60 em Piracanjuba e R$ 14,90 em Itumbiara. Já para veículos de grande porte, como caminhões com oito eixos, as tarifas podem ultrapassar R$ 120.

A cobrança também abrange trechos que passam pelo Triângulo Mineiro, incluindo municípios como Prata, Fronteira, Campo Florido e Uberaba, em Minas Gerais.

Segundo a concessionária, os valores seguem o plano de negócios da concessão, que prevê desconto de 24,8% nas tarifas iniciais. O contrato tem duração de 30 anos e prevê investimentos de R$ 10,5 bilhões nas BRs 153 e 262.

Os recursos devem ser aplicados em melhorias como recuperação do pavimento, nova sinalização, roçagem da vegetação e requalificação das pistas.

Também estão previstas obras estruturais, incluindo 42 quilômetros de duplicação, faixas adicionais, passarelas, acessos, pontos de ônibus e passagens de fauna.

Confira os valores atualizados:

Praça de Piracanjuba

Automóveis (2 eixos): R$ 15,60

Caminhões leves e ônibus (2 eixos, dupla): R$ 31,20

Veículos com 3 eixos: R$ 23,40 a R$ 46,80

Veículos com 4 eixos: R$ 31,20 a R$ 62,40

Veículos com 5 a 8 eixos: de R$ 78,00 a R$ 124,80

Motocicletas e veículos oficiais: isentos

Praça de Itumbiara

Automóveis (2 eixos): R$ 14,90

Caminhões leves e ônibus (2 eixos, dupla): R$ 29,80

Veículos com 3 eixos: R$ 22,35 a R$ 44,70

Veículos com 4 eixos: R$ 29,80 a R$ 59,60

Veículos com 5 a 8 eixos: de R$ 74,50 a R$ 119,20

Motocicletas e veículos oficiais: isentos

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