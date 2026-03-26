Afiar facas e tesouras: item comum de casa ajuda a dar corte no fio em poucos minutos e sem complicações

Teste simples com objeto que muita gente tem em casa chamou atenção ao prometer devolver o corte sem esforço e de forma prática

Layne Brito - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/ @arthur_razec)

Poucas coisas irritam tanto na rotina quanto pegar uma tesoura ou uma faca e perceber, justamente na hora do uso, que o fio já não responde como antes.

O corte falha, o esforço aumenta e uma tarefa simples vira transtorno em poucos segundos.

Não por acaso, qualquer truque que prometa resolver esse problema com rapidez e sem gastar quase nada costuma chamar atenção imediata nas redes sociais.

Foi exatamente isso que aconteceu com um vídeo que passou a circular entre internautas ao mostrar um teste curioso com um item bastante comum dentro de casa: um isqueiro.

A proposta parecia improvável à primeira vista, mas ganhou força depois da demonstração prática feita diante da câmera, com direito a reação surpresa no fim.

Na gravação, o criador de conteúdo aparece com uma tesoura já sem corte e decide colocar o método à prova.

A ideia é passar repetidamente a lâmina na lateral e também na parte metálica do isqueiro, como se estivesse amolando o objeto de forma improvisada.

O movimento é feito dos dois lados da tesoura, sempre com firmeza e atenção.

Durante o teste, ele comenta que já havia usado algo parecido para afiar faca e que acreditava no efeito por conta da textura da peça, comparando o contato a uma espécie de “esmerilzinho”.

A curiosidade cresce justamente porque o processo parece simples demais para funcionar.

Como funciona o truque

Na prática, o método utiliza o próprio isqueiro como uma superfície de atrito leve para ajudar a recuperar o fio da lâmina.

O processo é simples:

Pegue um isqueiro comum (principalmente a parte metálica); segure a tesoura ou faca com firmeza; passe a lâmina na lateral do isqueiro, como se estivesse raspando; faça movimentos repetidos em um dos lados; repita o mesmo processo no outro lado da lâmina; utilize também a parte metálica do isqueiro; após alguns segundos, teste o corte (como em papel).

O efeito acontece porque o contato gera atrito suficiente para alinhar levemente o fio, funcionando como uma afiação improvisada.

Não substitui um amolador profissional, mas pode ajudar em situações em que a lâmina está apenas com o corte enfraquecido.

O momento decisivo vem logo depois.

Com a tesoura em mãos, ele pega uma folha de papel e começa a fazer vários cortes seguidos, agora com muito mais facilidade.

A reação é imediata: espanto, entusiasmo e a sensação de que o truque realmente entregou o que prometia.

A repercussão mostra como soluções improvisadas e acessíveis continuam despertando interesse, principalmente quando envolvem praticidade e economia.

Ainda assim, o processo exige cuidado no manuseio para evitar acidentes com objetos cortantes durante a tentativa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Arthur Cézar (@arthur_razec)

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