Afiar facas e tesouras: item comum de casa ajuda a dar corte no fio em poucos minutos e sem complicações
Teste simples com objeto que muita gente tem em casa chamou atenção ao prometer devolver o corte sem esforço e de forma prática
Poucas coisas irritam tanto na rotina quanto pegar uma tesoura ou uma faca e perceber, justamente na hora do uso, que o fio já não responde como antes.
O corte falha, o esforço aumenta e uma tarefa simples vira transtorno em poucos segundos.
Não por acaso, qualquer truque que prometa resolver esse problema com rapidez e sem gastar quase nada costuma chamar atenção imediata nas redes sociais.
Foi exatamente isso que aconteceu com um vídeo que passou a circular entre internautas ao mostrar um teste curioso com um item bastante comum dentro de casa: um isqueiro.
A proposta parecia improvável à primeira vista, mas ganhou força depois da demonstração prática feita diante da câmera, com direito a reação surpresa no fim.
Na gravação, o criador de conteúdo aparece com uma tesoura já sem corte e decide colocar o método à prova.
A ideia é passar repetidamente a lâmina na lateral e também na parte metálica do isqueiro, como se estivesse amolando o objeto de forma improvisada.
O movimento é feito dos dois lados da tesoura, sempre com firmeza e atenção.
Durante o teste, ele comenta que já havia usado algo parecido para afiar faca e que acreditava no efeito por conta da textura da peça, comparando o contato a uma espécie de “esmerilzinho”.
A curiosidade cresce justamente porque o processo parece simples demais para funcionar.
Como funciona o truque
Na prática, o método utiliza o próprio isqueiro como uma superfície de atrito leve para ajudar a recuperar o fio da lâmina.
O processo é simples:
- Pegue um isqueiro comum (principalmente a parte metálica);
- segure a tesoura ou faca com firmeza;
- passe a lâmina na lateral do isqueiro, como se estivesse raspando;
- faça movimentos repetidos em um dos lados;
- repita o mesmo processo no outro lado da lâmina;
- utilize também a parte metálica do isqueiro;
- após alguns segundos, teste o corte (como em papel).
O efeito acontece porque o contato gera atrito suficiente para alinhar levemente o fio, funcionando como uma afiação improvisada.
Não substitui um amolador profissional, mas pode ajudar em situações em que a lâmina está apenas com o corte enfraquecido.
O momento decisivo vem logo depois.
Com a tesoura em mãos, ele pega uma folha de papel e começa a fazer vários cortes seguidos, agora com muito mais facilidade.
A reação é imediata: espanto, entusiasmo e a sensação de que o truque realmente entregou o que prometia.
A repercussão mostra como soluções improvisadas e acessíveis continuam despertando interesse, principalmente quando envolvem praticidade e economia.
Ainda assim, o processo exige cuidado no manuseio para evitar acidentes com objetos cortantes durante a tentativa.
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