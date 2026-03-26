Goiás sob alerta: fortes tempestades podem atingir até 55 mm no estado; confira a previsão do tempo

Combinação de calor e umidade deve favorecer incidência de temporais isolados, com rajadas de vento e queda de raios

Augusto Araújo - 26 de março de 2026

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto Portal 6)

Ainda que as chuvas tenham começado a arrefecer em Goiás com a mudança de estação, a meteorologia aponta que fortes tempestades devem continuar caindo no estado nesta sexta-feira (27).

Conforme o boletim meteorológico publicado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a combinação de calor e umidade deve favorecer a incidência de temporais isolados, com rajadas de vento e queda de raios.

Assim, os municípios podem enfrentar chuvas acima de 50 mm/dia, com ventanias de até 50 km/h, segundo o prognóstico.

Dentre as regiões destacadas no informe, a que deve apresentar índices maiores é a Oeste (onde se encontram Iporá, Jussará, Paraúna), com 55 mm.

Por outro lado, o Sudoeste (Jataí, Rio Verde, Mineiros) e o Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Luziânia, Formosa) devem ter as chuvas mais brandas, com até 35 mm.

Já entre as cidades listadas no boletim, as tempestades mais fortes devem ocorrer em Ceres, Goianésia, Aruanã e Cocalzinho de Goiás, todas com 15 mm.

Assim, os menores índices de chuva destacados pelo Cimehgo foram em Catalão, Davinópolis e Alto Paraíso de Goiás – previsão de 05 mm em todos os municípios.

Por fim, para Goiânia, Anápolis e Rio Verde, o prognóstico é de quedas d’água de até 09mm.

Alerta

O Cimehgo também fez um alerta de atenção para 61 municípios goianos, que devem ficar atentos para potenciais tempestades.

Confira a lista completa a seguir:

Acreúna, Adelândia, Amorinópolis, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Arenópolis, Avelinópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Brazabrantes, Buriti de Goiás, Cachoeira Alta, Caçu, Caiapônia, Cezarina, Chapadão do Céu, Córrego do Ouro, Damolândia, Diorama, Doverlândia, Edéia, Firminópolis, Inhumas, Iporá, Israelândia, Itaguari, Itajá, Itapirapuã, Itarumã, Jataí, Jaupaci, Jesúpolis, Jussara, Lagoa Santa, Maurilândia, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Montividiu, Novo Brasil, Palestina de Goiás, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Piranhas, Porteirão, Portelândia, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Bárbara de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, Serranópolis, Turvelândia.

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