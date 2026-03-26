Moda retrô: sandália hit dos anos 90 volta e salto quadrado médio vira tendência em 2026

Clássico do minimalismo dos anos 90 retorna com força e combina conforto, estabilidade e elegância para diferentes ocasiões

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

A sandália de salto quadrado médio, ícone da moda nos anos 90, voltou com força total em 2026 e já aparece como uma das principais tendências da temporada.

O modelo, conhecido pelo design minimalista e elegante, ganhou destaque novamente impulsionado pela nostalgia e pela busca por conforto no dia a dia.

De acordo com conteúdo produzido por Luisa Scavone, o calçado ficou marcado no estilo de nomes como Carolyn Bessette-Kennedy, Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow. Agora, ele retorna atualizado, mas mantendo a essência que conquistou espaço no guarda-roupa de diferentes gerações.

Equilíbrio entre conforto e elegância

O sucesso da sandália de salto quadrado médio está diretamente ligado ao equilíbrio que oferece. O salto bloco garante mais estabilidade ao caminhar, enquanto a altura média ajuda a alongar a silhueta sem causar desconforto.

Por isso, o modelo se torna uma alternativa prática para quem deseja manter o estilo sem abrir mão do conforto, especialmente na rotina urbana.

A versatilidade é um dos principais pontos fortes dessa tendência. A sandália pode ser combinada com diferentes peças e estilos, adaptando-se a diversas ocasiões.

Visual casual e urbano

Para um look mais descontraído, a sandália combina bem com jeans de corte reto, como modelos mom ou straight. A barra dobrada valoriza as tiras no tornozelo e deixa o visual mais moderno.

Além disso, camisetas básicas ou croppeds ajudam a compor um estilo leve e atual. Em dias mais frescos, a sobreposição com um cardigã fino complementa o visual.

Alfaiataria e sofisticação

No ambiente de trabalho, a sandália de salto quadrado médio surge como alternativa ao scarpin, oferecendo mais conforto ao longo do dia.

Ela harmoniza com calças de alfaiataria, como wide leg e pantacourt, criando um visual equilibrado e elegante. Para completar, o uso de blazer estruturado reforça o estilo “casual business”.

Eventos e ocasiões especiais

A sandália também se destaca em eventos e festas, principalmente em ambientes ao ar livre. O salto bloco evita que o calçado afunde em superfícies como grama, garantindo mais segurança ao caminhar.

Modelos metalizados ou com tiras finas elevam o visual e combinam com vestidos midi ou peças fluidas, criando um contraste moderno entre leveza e estrutura.

O retorno da sandália de salto quadrado médio acompanha o resgate de referências dos anos 90, que seguem em alta na moda atual.

Ao unir estética minimalista, praticidade e versatilidade, o modelo se consolida como uma escolha estratégica para quem busca atualizar o guarda-roupa com peças atemporais.

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