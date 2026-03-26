Os 3 primeiros direitos que quem recebe diagnóstico de autismo deve buscar, segundo advogado

Após o diagnóstico de TEA, entender os primeiros direitos pode garantir acesso a benefícios, atendimento prioritário e menos burocracia

Gustavo de Souza - 26 de março de 2026

Crachá com símbolo de autismo (Foto: Divulgação)

Receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) marca o início de uma fase de adaptação e decisões importantes. Nesse cenário, saber quais direitos acionar primeiro pode facilitar o acesso a serviços e reduzir barreiras no dia a dia.

Com base em orientações jurídicas, três medidas iniciais se destacam por transformar o laudo em garantias previstas em lei.

Reconhecimento como pessoa com deficiência

O primeiro ponto é o reconhecimento legal. A Lei nº 12.764/2012 coloca o indivíduo com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos, enquadramento que garante acesso a políticas públicas e atendimento prioritário.

A identificação é o primeiro passo necessário para a emissão dos documentos que atestam a condição. Com eles em mãos, os direitos aos que estão no espectro são garantidos.

Ciptea garante prioridade no atendimento

O segundo direito é a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), criada pela Lei nº 13.977/2020.

O documento é gratuito e assegura prioridade no atendimento e acesso a serviços, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Com o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (SisTEA), a Ciptea pode ter validade nacional quando emitida por estados e municípios integrados.

Ainda assim, em alguns casos, outros documentos podem ser exigidos.

Isenção de IPVA a depender dos estados

O terceiro ponto envolve benefícios como a possível isenção de IPVA. Diferente dos anteriores, esse direito varia conforme o estado.

Cada unidade define critérios e exigências próprias. Em locais como Goiás e São Paulo, há regras específicas para pessoas com TEA, inclusive para não condutores. A concessão, porém, depende de análise e documentação.

Mais do que conhecer direitos, o essencial é saber como aplicá-los. Organizar documentos e entender os processos pode acelerar o acesso a benefícios e garantir mais segurança após o diagnóstico.

Contudo, as orientações foram divulgadas pelo advogado previdenciário Lucas Fabbri Furlan, que publica conteúdos informativos sobre direito e previdência, PcDs e afins, no Instagram @adv.lucasfurlan.

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