Pessoas que andam mais depressa que a média compartilham traços de personalidade semelhantes, segundo cientistas comportamentais

Um detalhe cotidiano despercebido pode revelar padrões curiosos sobre escolhas e atitudes diárias

Magno Oliver - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução)

A forma como as pessoas caminham no dia a dia, muitas vezes de maneira automática, tem despertado o interesse da ciência. Estudos recentes indicam que a velocidade habitual de marcha, o ritmo natural adotado sem pressa explícita, pode refletir padrões comportamentais e até aspectos da personalidade.

O tema vem sendo investigado por pesquisadores ligados a áreas como Psicologia Comportamental e Ciência do Movimento Humano.

De acordo com análises publicadas em bases científicas como o UK Biobank, que reúne informações de centenas de milhares de indivíduos, pessoas com passo mais acelerado tendem, em média, a apresentar melhor condição cardiorrespiratória e indicadores mais positivos de saúde geral.

Em algumas análises, a chamada “velocidade de marcha” também aparece associada a menor risco de mortalidade, embora especialistas ressaltem que essa relação depende de diversos fatores, como idade, estilo de vida e condições clínicas.

O que a forma de caminhar revela sobre o comportamento

No campo comportamental, estudos menores que cruzam dados físicos com questionários psicológicos apontam tendências interessantes. Indivíduos que caminham mais rapidamente costumam relatar maior orientação para tarefas, menor tolerância à espera e maior senso de urgência.

Esses traços, segundo pesquisadores, podem se manifestar em decisões cotidianas, como antecipar movimentos em ambientes movimentados ou reduzir hesitações em situações práticas.

Apesar das associações observadas, cientistas destacam que a velocidade ao caminhar não deve ser interpretada como diagnóstico definitivo de personalidade.

Fatores externos exercem forte influência nesse padrão, incluindo ambiente urbano, pressão de tempo, qualidade do sono, estresse e até características físicas, como altura e condicionamento.

Em grandes centros urbanos, por exemplo, o ritmo acelerado tende a ser mais comum devido à dinâmica da rotina e da mobilidade.

O principal valor dessa linha de pesquisa está na compreensão integrada entre corpo e comportamento. A velocidade de marcha pode funcionar como um indicador complementar de saúde e estilo de vida, mas deve ser analisada dentro de um contexto mais amplo.

Instituições como o National Institutes of Health apontam que pequenas mudanças no ritmo de caminhada, quando feitas de forma consciente e segura, podem trazer benefícios físicos e mentais, consolidando o hábito como uma ferramenta simples de promoção de bem-estar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!