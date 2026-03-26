Receita milenar promete aliviar rinite e sinusite: “nunca mais tive problema depois disso”

Uma solução natural simples pode ajudar a aliviar sintomas que incomodam no dia a dia

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/IA)

Rinite e sinusite são probleminhas chatos de se lidar quando se é uma pessoa alérgica. O clima não pode mudar ou até uma mínima poeira pode acabar engatilhando as dores de cabeça terríveis da sinusite ou a coriza e espirros da rinite.

No entanto, existe uma misturinha natural que promete aliviar instantaneamente esses sintomas.

Antes de mais nada, é importante destacar: se estiver grávida ou amamentando, não faça essa receita. A segurança deve sempre vir em primeiro lugar.

A mistura consiste nos seguintes ingredientes: um punhado de folhas de eucalipto maduras, uma colher de sopa de cânfora (em pó ou em pasta) e uma garrafinha de álcool 70.

Além disso, é essencial que as folhas de eucalipto sejam aquelas maduras que caem no chão, pois elas possuem maior concentração de propriedades naturais.

A folha de eucalipto ajuda a abrir o nariz entupido, é anti-inflamatória e proporciona uma sensação refrescante quase imediata. Por isso, ela é amplamente utilizada em receitas caseiras voltadas para problemas respiratórios.

Como preparar a mistura corretamente

Comece lavando muito bem, em água corrente, cada uma das folhas de eucalipto. Em seguida, com um pano limpo, seque folha por folha com cuidado. Esse processo é importante para evitar qualquer tipo de impureza.

Depois disso, pegue uma garrafinha descartável limpa. Então, coloque as folhas uma a uma dentro da garrafa, bem emboladinhas. Na sequência, adicione a cânfora, que atua como um descongestionante natural. Se for em pó, apenas uma colher de sopa já é suficiente.

Agora, por último, coloque o álcool 70 até cobrir completamente as folhas. Em seguida, feche bem a garrafa, mexa levemente e deixe a mistura em difusão por 7 dias. Durante esse período, os ingredientes liberam suas propriedades e potencializam o efeito da solução.

Após esse tempo, você pode abrir a garrafa e cheirar a mistura. Dessa forma, os vapores ajudam a descongestionar as vias nasais, trazendo alívio para os sintomas.

Por que essa receita pode ajudar nos sintomas

Essa combinação funciona porque une propriedades naturais com ação direta nas vias respiratórias. O eucalipto, por exemplo, auxilia na desobstrução nasal e reduz inflamações. Ao mesmo tempo, a cânfora intensifica a sensação de frescor e facilita a respiração.

Além disso, o álcool atua como meio de extração, potencializando os compostos das folhas. Como resultado, a mistura se torna ainda mais eficaz ao longo dos dias.

No entanto, é importante usar com moderação e sempre observar como o corpo reage. Caso os sintomas persistam ou se agravem, o ideal é procurar orientação médica.

Portanto, ao incorporar essa solução simples na rotina, você pode encontrar um alívio rápido e prático para crises de rinite e sinusite. Em outras palavras, pequenos cuidados naturais podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar diário.

Veja como fazer no vídeo completo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luana Palmier • Irmã Uda (@luanapalmier)

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