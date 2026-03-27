6 signos que estão cercados por pessoas invejosas e precisam ficar atentos

Alguns perfis do zodíaco tendem a confiar mais facilmente e, por isso, podem acabar expostos a relações negativas

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Klara Kulikova/Pexels)

Alguns signos do zodíaco costumam demonstrar mais empatia, abertura e facilidade para confiar nas pessoas. No entanto, essa característica pode acabar se tornando um risco, especialmente quando há pessoas invejosas ou mal-intencionadas por perto.

De acordo com conteúdo publicado por Gabriella Licia, certos signos têm maior tendência a se envolver emocionalmente e manter vínculos com facilidade. Por isso, acabam ficando mais expostos a decepções e relações desequilibradas.

Signos que mais atraem pessoas invejosas

Entre os perfis mais citados, estão aqueles que valorizam relações próximas e costumam confiar rapidamente. Veja quais são:

Câncer

Cancerianos tendem a criar vínculos profundos com facilidade. Além disso, valorizam muito amizades e relações afetivas.

Por isso, podem acabar se envolvendo com pessoas que não têm as mesmas intenções. Consequentemente, tornam-se mais vulneráveis a manipulações e decepções.

Libra

Librianos gostam de manter boas relações com todos ao redor. Além disso, evitam conflitos e buscam agradar.

No entanto, essa abertura pode permitir a aproximação de pessoas mal-intencionadas. Por isso, é importante estabelecer limites e ser mais seletivo.

Peixes

Piscianos são conhecidos pela sensibilidade e pelo cuidado com os outros. Além disso, costumam manter vínculos emocionais intensos.

Dessa forma, podem acabar se tornando alvos fáceis para pessoas que se aproveitam dessa generosidade.

Sagitário

Sagitarianos são espontâneos e confiantes, o que facilita novas conexões. Além disso, gostam de compartilhar experiências e histórias.

No entanto, essa abertura pode fazer com que revelem informações pessoais para pessoas que não merecem confiança.

Gêmeos

Geminianos se comunicam com facilidade e criam laços rapidamente. Além disso, gostam de conversar e dividir ideias.

Por isso, podem acabar compartilhando informações com pessoas que não têm boas intenções, o que exige mais cautela.

Aquário

Aquarianos valorizam conexões e gostam de manter diferentes tipos de amizade. Além disso, tendem a confiar na boa intenção dos outros.

No entanto, essa postura pode permitir a presença de pessoas invejosas no convívio, exigindo mais atenção.

Por que esses signos precisam redobrar a atenção

A principal característica em comum entre esses signos é a abertura emocional e social. Além disso, muitos deles priorizam relações e evitam conflitos.

Consequentemente, podem acabar mantendo por perto pessoas que não contribuem de forma positiva. Por isso, é essencial observar atitudes, comportamentos e intenções.

Como evitar relações negativas

Para reduzir riscos, algumas atitudes podem ajudar:

Evitar compartilhar informações pessoais com qualquer pessoa

Observar comportamentos repetitivos

Estabelecer limites claros nas relações

Valorizar quem demonstra reciprocidade

Além disso, manter um olhar mais atento sobre o círculo social ajuda a identificar possíveis sinais de inveja ou interesse.

Assim, segundo Gabriella Licia, o autoconhecimento e a atenção às relações são fundamentais para evitar decepções e preservar o bem-estar.

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