Atenção: corrida de rua altera trânsito de Anápolis neste sábado (28); veja vias interditadas

Bloqueios começam à tarde e atingem pontos estratégicos da cidade

Pedro Ribeiro - 27 de março de 2026

Circuito Anapolino de Corrida de Rua chega à 15ª edição. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A primeira etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, neste sábado (28), vai provocar mudanças significativas no trânsito de Anápolis, com interdições em diversos pontos da cidade.

A prova está marcada para começar às 19h, com largada no Estádio Jonas Duarte e percurso de 5 km pela Avenida Brasil Sul.

A expectativa é de que cerca de 6,5 mil atletas participem do evento, que também deve atrair público de cidades vizinhas.

As primeiras mudanças no trânsito começam ainda no período da tarde.

A partir das 16h, haverá interdição parcial no sentido sul–norte da Avenida Brasil Sul, na região próxima ao ponto de largada.

Já às 17h, o bloqueio será ampliado para as duas pistas da via, com fechamento total para garantir a segurança dos corredores.

Além da avenida principal, diversos cruzamentos e ruas adjacentes também serão interditados ao longo do trajeto, conforme mapas divulgados pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT).

Nos viadutos, o fluxo terá restrições específicas: na ligação da Avenida Brasil com as avenidas Amazílio Lino, Goiás e Barão do Rio Branco, a parte superior ficará interditada, enquanto a passagem inferior seguirá liberada.

A liberação das vias ocorrerá de forma gradual, conforme os atletas concluírem o percurso.

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