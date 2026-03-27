Criança coleta material biológico para provar abuso e leva à prisão do tio em Anápolis

Segundo a vítima, abusos ocorreram por mais de dois anos e familiares chegaram a desacreditar da denúncia

Augusto Araújo - 27 de março de 2026

Jovem foi preso pela DPCA após denúncia da sobrinha. (Imagem: Divulgação/PCGO)

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis prendeu um jovem, de 25 anos, investigado por estupro de vulnerável praticado de forma contínua contra a própria sobrinha por mais de dois anos.

De acordo com a Polícia Civil (PC) as investigações começaram em 2025, quando a criança revelou espontaneamente os abusos à coordenação pedagógica da escola onde estuda. O caso foi comunicado às autoridades, dando início à apuração.

Mesmo após a denúncia, a vítima passou a ser desacreditada dentro do ambiente familiar. Segundo a polícia, parentes não acreditaram em seu relato, classificando as acusações como mentirosas.

Diante da falta de apoio, a vítima tomou uma atitude decisiva para comprovar os abusos. Após um novo episódio, ela recolheu material biológico do suspeito em um copo e entregou a familiares, que posteriormente repassaram o conteúdo à polícia.

Ao justificar a ação, afirmou que fez isso porque ninguém acreditava nela e queria provar que falava a verdade.

Em depoimento, a criança relatou que os abusos começaram quando ela tinha entre 05 e 06 anos de idade e se intensificaram ao longo do tempo.

Ela também contou que era impedida de reagir, sendo sufocada e ameaçada de morte pelo agressor caso revelasse o que acontecia.

Com base nas provas e nos relatos, a DPCA solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados eletrônicos.

O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e foi integralmente aceito pelo Judiciário.

O suspeito foi localizado e preso, permanecendo à disposição da Justiça. O material biológico coletado pela vítima está sob custódia e será analisado pericialmente, devendo integrar o conjunto de provas do processo.

A Polícia Civil (PC) reforçou o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e destacou a importância da denúncia, garantindo sigilo absoluto aos denunciantes.

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