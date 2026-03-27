Horário de verão 2026: a partir de sábado (28/03), relógios devem ser adiantados em 1 hora em todo o país

Esse paí inicia horário de verão neste domingo, adianta relógios e terá dias mais longos, enquanto debate sobre o modelo segue em alta

Gabriel Dias - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A rotina dos espanhóis passa por uma mudança importante neste fim de semana — e, para muitos, ela começa ainda durante a madrugada.

Entre a noite de sábado (28) e a manhã de domingo (29), os relógios no país avançam uma hora, marcando o início do horário de verão de 2026.

Na prática, quando o relógio marcar 2h, ele será automaticamente ajustado para 3h, encurtando o dia para 23 horas.

A medida, adotada todos os anos, permanecerá em vigor por cerca de sete meses, até o retorno ao horário padrão no fim de outubro.

Ajuste busca aproveitar melhor a luz natural

A alteração faz parte de um sistema aplicado em diversos países e tem como objetivo alinhar as atividades diárias com a disponibilidade de luz solar.

Ao adiantar os relógios durante a primavera e o verão, a proposta é prolongar a claridade no fim do dia, reduzindo a necessidade de iluminação artificial.

Atualmente, cerca de 70 países ainda utilizam o horário de verão. A ideia remonta ao século XVIII, quando Benjamin Franklin sugeriu, de forma teórica, o aproveitamento mais eficiente da luz natural.

No entanto, a adoção prática só ganhou força anos depois, principalmente em períodos de guerra, quando a economia de energia se tornou essencial.

Mudança segue calendário oficial e vai até outubro

Segundo o Boletim Oficial do Estado da Espanha (BOE), a alteração ocorre sempre no último domingo de março. Em 2026, a mudança acontece na madrugada do dia 29 e seguirá até o último domingo de outubro, quando os relógios serão atrasados em uma hora.

Durante esse intervalo, os dias mais longos costumam favorecer atividades ao ar livre, encontros sociais e práticas esportivas.

Estudos também associam o aumento das horas de luz natural a melhorias no bem-estar, além de impactos positivos na economia, com maior movimentação no comércio.

Sistema ainda gera debate no país

Apesar das vantagens apontadas, o modelo enfrenta resistência crescente entre a população.

Dados do Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indicam que 65,8% dos espanhóis são favoráveis ao fim das mudanças semestrais de horário.

Entre os que preferem manter apenas um padrão ao longo do ano, a maioria opta pelo horário de verão fixo.

A discussão também envolve fatores históricos: desde 1940, a Espanha segue um fuso horário adiantado em relação ao meridiano de Greenwich, decisão que ainda gera questionamentos sobre a adequação do sistema atual.

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