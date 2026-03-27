O segredo dos hotéis: o truque do papel higiênico para deixar o banheiro cheiroso 24h

Sem trocar produtos nem gastar muito, um detalhe quase invisível pode transformar o cheiro do banheiro ao longo do dia

Layne Brito - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Manter o banheiro cheiroso por mais tempo é um desafio comum dentro de casa, principalmente em ambientes pequenos e de uso frequente. Por isso, truques simples e baratos costumam chamar atenção quando prometem prolongar a sensação de limpeza sem exigir esforço constante.

Um deles, que ganhou fama por lembrar estratégias usadas em hotéis, aposta em um item que já está no próprio banheiro para espalhar perfume de forma discreta.

A ideia é aplicar algumas gotas de óleo essencial na parte interna do rolo de papel higiênico, mais precisamente no tubo de papelão.

Com isso, toda vez que o papel é puxado, o rolo gira e libera o aroma no ambiente aos poucos.

O efeito, segundo quem adota a prática, é de um banheiro mais agradável ao longo do dia, sem precisar recorrer toda hora a sprays ou difusores.

Como o truque funciona no dia a dia

O segredo está justamente na liberação gradual do perfume.

Como o óleo fica concentrado no papelão interno, ele não entra em contato direto com a pele, mas consegue espalhar o cheiro de maneira leve cada vez que o rolo se movimenta.

Fragrâncias como lavanda e eucalipto aparecem entre as mais citadas por deixarem sensação de frescor e limpeza.

Além da praticidade, o método também chama atenção por ser econômico.

Com poucas gotas, já é possível manter o aroma por várias horas, o que transforma um gesto simples em uma solução rápida para quem quer um banheiro com cheiro mais agradável sem complicação.

Cuidados ajudam a evitar exageros

Apesar da facilidade, o ideal é não exagerar na quantidade para evitar cheiro forte demais no ambiente.

Também vale escolher aromas mais suaves, que não fiquem enjoativos ao longo do dia.

Outro ponto importante é aplicar o óleo apenas na parte de papelão, sem molhar diretamente o papel.

No fim, o truque faz sucesso justamente por unir praticidade, baixo custo e efeito imediato.

Em vez de depender apenas da limpeza pesada ou de produtos caros, ele aposta em um detalhe simples para deixar o banheiro com aquela sensação de cuidado que tanta gente associa aos hotéis.

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