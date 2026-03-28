Carro de luxo comprado por Zezé atinge mais de 300 km/h e acelera de 0 a 100 em menos de 3 segundos

Modelo adquirido pelo cantor figura entre os mais rápidos do mercado e tem valor acima de R$ 1 milhão

Pedro Ribeiro - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Zezé Di Camargo voltou a chamar atenção nas redes sociais ao surgir com um novo carro de luxo que impressiona pelo desempenho.

O modelo escolhido foi o Chevrolet Corvette Stingray 2026, um superesportivo que pode ultrapassar os 300 km/h de velocidade máxima e acelerar de 0 a 100 km/h em menos de três segundos.

Equipado com motor V8 e potência que chega a 495 cavalos, o veículo se destaca não apenas pela velocidade, mas também pelo conjunto tecnológico e pelo design esportivo.

Vídeos que circulam nas redes mostram o artista conhecendo os detalhes da máquina e testando o carro ao lado do cantor Zé Neto, demonstrando entusiasmo com a nova aquisição.

Além da performance, o modelo também chama atenção pelo acabamento sofisticado, com interior premium e estilo conversível, reforçando o padrão de luxo do veículo.

A compra repercutiu entre fãs e internautas, principalmente pelas características do carro, considerado um dos mais rápidos e potentes disponíveis no mercado.

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