Exemplo na educação: professora de escola pública conquista 64 aprovações em universidades federais

Professora Ione leva dezenas de alunos da rede pública às federais e chama atenção pelo desempenho no Enem

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/O Liberal)

Em meio aos desafios enfrentados diariamente pela educação pública no Brasil, histórias que rompem esse cenário chamam a atenção — especialmente quando envolvem aprovações em universidades federais e resultados que superam até instituições privadas tradicionais.

Foi exatamente isso que aconteceu em uma escola de Belém (PA), onde a professora Ione se tornou referência ao conduzir dezenas de alunos a conquistas expressivas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em um único ano, 64 estudantes da rede pública conseguiram aprovações em universidades federais, um feito que rapidamente ganhou repercussão.

Resultados que impressionam até especialistas

O desempenho dos alunos não se limitou apenas às aprovações. Na mesma edição do exame, 26 estudantes alcançaram mais de 900 pontos na redação — uma marca atingida por uma pequena parcela dos candidatos em todo o país.

Ao todo, 84 alunos da escola foram aprovados em vestibulares, incluindo aprovações em universidades federais, o que evidencia a consistência dos resultados e o impacto do trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano.

Método que vai além do ensino tradicional

Por trás desses números está a atuação da professora Ione, conhecida na capital paraense por incentivar seus alunos a desenvolverem pensamento crítico e domínio da escrita. Um dos diferenciais do trabalho é o foco contínuo na produção e revisão de textos, prática que contribui diretamente para o desempenho na redação do Enem.

Segundo relatos, a educadora acompanha de perto a evolução de cada aluno, ajustando estratégias e incentivando a prática constante da escrita ao longo da preparação.

Os resultados ganharam tanta visibilidade que a própria escola passou a celebrar publicamente as conquistas dos estudantes, transformando o feito em inspiração para novas turmas.

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