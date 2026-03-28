Motociclista embriagado e sem CNH atropela criança de 10 anos em Anápolis

Vítima tentava atravessar a rua com a tia quando foi atingida pelo veículo

Natália Sezil - 28 de março de 2026

Criança foi atropelada por motociclista embriagado na Avenida Fernando Costa. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de 10 anos, precisou ser socorrida após ser atropelada por um motociclista que conduzia embriagado e sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso aconteceu na noite deste sábado (28) próximo a um posto de combustíveis na Avenida Fernando Costa, principal via da Vila Jaiara, no Norte de Anápolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, teria constatado que o menino estava com a tia. Os dois tentavam atravessar a avenida, em um local onde não havia faixa de pedestres, quando a criança foi atropelada.

O impacto fez com que a vítima fosse arremessada no asfalto e sofresse ferimentos no braço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o levou até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para receber atendimento especializado.

Questionado, o motociclista, de 63 anos, teria alegado que ingeriu duas latas de bebida alcoólica minutos antes de pilotar. Ele ainda se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

Além da embriaguez, da recusa e da falta de CNH, as autoridades também constataram que a motocicleta apresentava irregularidades, sem estar devidamente licenciada. Por isso, ela foi recolhida ao pátio.

O idoso foi levado à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) ficou responsável pelas próximas medidas cabíveis.

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