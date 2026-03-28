Onde fica? Prédio de 19 andares por onde uma estação de trem passa no meio surpreende até engenheiros

Estrutura impressionante chama atenção por solução incomum adotada em ambiente urbano denso

Magno Oliver - 28 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Engenhariia TV)

Uma solução urbana considerada incomum tem chamado atenção de engenheiros e urbanistas ao redor do mundo. Trata-se de um edifício residencial de 19 andares que abriga, em sua estrutura, uma estação de trem em funcionamento.

O caso acontece na cidade de Chongqing, um dos maiores centros urbanos da China, conhecido por sua geografia complexa e crescimento acelerado.

Localizada no distrito de Yuzhong, a estrutura integra a Estação Liziba, parte do sistema de monotrilho da cidade. Além disso, diferente de projetos tradicionais, a linha ferroviária atravessa o edifício entre andares intermediários, sem comprometer a rotina dos moradores.

A estação funciona normalmente, recebendo passageiros diariamente, enquanto o restante do prédio mantém uso residencial.A solução responde diretamente às limitações geográficas da região.

Chongqing tem relevo montanhoso, concentra alta densidade populacional e enfrenta escassez de áreas planas para construção.

Diante desse cenário, engenheiros optaram por integrar infraestrutura de transporte e habitação em um único espaço, evitando demolições em larga escala e reduzindo impactos urbanos.

Do ponto de vista técnico, o projeto inclui sistemas avançados de isolamento acústico e estrutural. As áreas por onde o trem circula são projetadas para minimizar vibrações e ruídos, garantindo conforto aos moradores.

Estudos de engenharia indicam que o nível de som dentro dos apartamentos é comparável ao de uma máquina de lavar em funcionamento, considerado aceitável em ambientes residenciais.

Mais do que uma curiosidade arquitetônica, a Estação Liziba se tornou símbolo da capacidade de adaptação urbana em grandes metrópoles. Além disso, o modelo demonstra como desafios geográficos podem impulsionar soluções criativas e eficientes.

Contudo, para os engenheiros e especialistas no assunto, o caso de Chongqing reforça uma tendência global: a necessidade de integrar transporte, moradia e planejamento urbano em espaços cada vez mais limitados.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!