China aposta em estruturas infláveis de até 50 metros para reduzir barulho e sujeira em obras

País adota bolhas infláveis em obras para reduzir poeira e ruído em até 90%, com sensores e estruturas gigantes nas cidades

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/O Canal da Engenharia)

Em meio ao avanço acelerado das cidades, a China aposta em uma solução inusitada para um problema antigo: os impactos das construções.

Em diversos centros urbanos, canteiros de obras passaram a ser cobertos por estruturas infláveis gigantes que funcionam como barreiras contra poeira e ruído.

A tecnologia já chama atenção pelo tamanho e pela eficiência, ao prometer reduzir os impactos ambientais sem interromper o ritmo das obras.

Estruturas gigantes e redução de até 90%

As chamadas “bolhas” podem alcançar até 50 metros de altura e cobrir áreas de até 20 mil metros quadrados, o equivalente a quase três campos de futebol.

Segundo reportagens locais, o uso dessas estruturas reduz entre 80% e 90% a emissão de poeira e poluição sonora. Em locais movimentados, como a rua Wangfujing, em Pequim, a tecnologia já permite que obras ocorram sem comprometer o fluxo turístico.

A iniciativa faz parte de diretrizes do governo chinês para tornar a construção civil mais sustentável até 2030.

Tecnologia e condições de trabalho

Os domos infláveis contam com sensores que monitoram pressão e temperatura em tempo real, garantindo segurança operacional.

Além disso, sistemas de ventilação controlam a circulação de ar e reduzem a concentração de partículas no ambiente interno.

Outro benefício é a proteção contra condições climáticas adversas, como chuva, vento e neve, o que contribui para reduzir paralisações e aumentar a produtividade.

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