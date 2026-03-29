Homem larga emprego e enfrenta pedalada de 55 mil km por mais de 50 países em jornada extrema até a Índia

Norueguês percorre 55 mil km por cinco continentes, enfrenta calor extremo, acidentes e transforma viagem em jornada de autodescoberta

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/WikiMedia)

Uma jornada que começou com destino definido acabou se transformando em uma experiência muito maior — marcada por desafios extremos, mudanças de rota e anos na estrada.

Em 2022, o norueguês Andreas Graf deixou seu emprego e partiu de bicicleta com o objetivo inicial de chegar à Índia.

Ao longo do percurso, no entanto, o plano foi ampliado, dando origem a uma jornada que atravessaria continentes e se estenderia até o fim de 2025.

Segundo relatos do próprio viajante, foram cerca de 55 mil quilômetros percorridos, passando por mais de 50 países em cinco continentes.

Rota que saiu do controle

O trajeto começou pela Europa, com passagem por países como Suécia, Alemanha e Turquia. Depois, seguiu pelo Oriente Médio e Ásia Central até alcançar o destino original, a Índia.

Mas a viagem não terminou ali. Graf decidiu continuar pedalando, avançando pelo Sudeste Asiático e Oceania. Em seguida, retomou o percurso na América do Sul, cruzando países como Chile, Peru e Colômbia, antes de seguir para a África e retornar à Europa.

Relatos de condições extremas

Durante o percurso, o ciclista enfrentou cenários desafiadores. Em regiões desérticas, como o interior da Austrália e áreas próximas ao Saara, relatou temperaturas superiores a 50 °C.

Para lidar com essas condições, afirmou ter transportado grandes quantidades de água e enfrentado longos períodos de isolamento, com pouca estrutura e apoio.

A viagem também incluiu episódios de risco. Na Colômbia, ele sofreu um acidente que resultou em fratura no pulso e exigiu intervenção médica. Em outros momentos, lidou com falhas em equipamentos e situações imprevisíveis ao longo da rota.

Mais do que distância percorrida

Apesar das dificuldades, Graf afirma que o objetivo nunca foi bater recordes, mas vivenciar diferentes culturas e experiências ao redor do mundo.

O estilo de vida adotado durante a jornada — com menos dependência de tecnologia e maior contato com o ambiente — contribuiu para mudanças na rotina e na percepção pessoal.

Além disso, a experiência dialoga com estudos científicos que associam o ciclismo a benefícios para a saúde, como melhora da capacidade cardiovascular e redução de riscos de doenças.

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