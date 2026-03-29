Influenciadora Nathalia Valente expõe trauma causado por falso produtor de Anápolis e desabafo atinge mais de 8 milhões de visualizações

“Esse vídeo é um alerta para você, mulher. Essa história ainda me dói muito, mas precisa ser contada”, destaca na publicação feita no Instagram

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Hugo Rodrigues se aprestava como produtor cultural e utilizava redes sociais para abordar mulheres. (Foto: Reprodução)

Um relato sobre assédio e ameaças de morte envolvendo um falso produtor de Anápolis ganhou grande repercussão nas redes sociais neste final de semana.

A influenciadora Nathalia Valente expôs o caso em uma publicação que já ultrapassa a marca de 8 milhões de visualizações, na qual ela detalha um dos episódios mais difíceis de sua trajetória.

“Esse vídeo é um alerta para você, mulher. Essa história ainda me dói muito, mas precisa ser contada”, inicia.

Segundo Nathalia, a situação aconteceu quando tinha apenas 16 anos, após ser abordada por Hugo Rodrigues da Cunha Silva, hoje com 34 anos.

Na época, ele se apresentava como produtor de TV e oferecia falsas oportunidades na carreira artística para atrair a jovem.

“Eu era uma adolescente com sonho de ser atriz e foi aí que um dos piores episódios da minha vida começou”, relembrou.

De acordo com o relato, a conversa evoluiu rapidamente para um comportamento abusivo, com exigências de fotos íntimas sob o pretexto de “testes de elenco”.

Ao receber o pedido de uma foto de calcinha, a influenciadora conta que entrou em choque: “Eu fiquei com medo, eu fiquei apavorada”.

Ao demonstrar resistência, ela passou a ser alvo de ameaças constantes e tentativas de coação, já que o homem possuía seus dados pessoais.

“Ele me enviou mensagem por outro número, foto de arma, dizendo que ia vir atrás de mim, que ia me matar”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Nathalia Valente (@nathaliavalente)

Por onde anda Hugo

Hugo, que cumpria pena de 11 anos por crimes como estupro e promoção de cena de sexo explícito, obteve progressão de regime antecipada e recebeu alvará de soltura na última quarta-feira (25).

A trajetória do falso produtor revela um padrão de atuação que já deixou vítimas em diferentes regiões do país.

Relatos semelhantes ao de Nathalia foram registrados em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal, onde ele utilizava o mesmo modus operandi para atrair e coagir adolescentes e jovens modelos.

Em Goiás, Hugo já havia sido preso por envolvimento em crimes de favorecimento à prostituição e estupro, com reconhecimento por parte das vítimas.

Ao tornar o caso público agora, Nathalia reforçou que decidiu expor a situação como forma de proteção coletiva, embora admita que as marcas psicológicas permanecem.

“Até hoje eu tenho medo de sair na rua, de sair sozinha”, declarou a influenciadora, encerrando o desabafo que reacendeu o debate sobre a segurança de mulheres no ambiente digital.

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