Não é o ar-condicionado, nem a geladeira: o eletrodoméstico usado todos os dias que está encarecendo sua conta de energia em mais de 25%

O maior gasto pode estar onde você menos imagina

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

No nosso dia a dia, utilizamos muitos eletrodomésticos que facilitam a rotina e trazem conforto. No entanto, diante do cenário econômico atual, é inevitável sentir o peso desses aparelhos na conta de energia. Muitas vezes, o valor vem acima do esperado, gerando dúvidas e preocupações.

Antes de tudo, é importante entender que nem sempre o vilão é aquele que imaginamos — e essa percepção pode fazer toda a diferença no seu bolso.

Dentro dessa realidade, o consumo de energia se torna cada vez mais relevante. Em alguns casos, a conta ultrapassa o limite esperado e, quando isso acontece, culpamos rapidamente o ar-condicionado, já que ele é famoso por ser um grande consumidor de energia

Mas e se eu te falar que o que mais consome energia está no menor cômodo da sua casa? Sim, aquele mesmo que você usa mais de uma vez ao dia e que, provavelmente, nunca imaginou que poderia causar tanto impacto no seu orçamento.

O chuveiro elétrico pode responder por 20% a 30% do consumo total de eletricidade em uma residência. Além disso, em algumas regiões do país, como Sul e Sudeste, esse número pode chegar a até 40% durante horários de pico.

Ou seja, ele supera facilmente muitos outros aparelhos que costumam levar a culpa.

Por que o chuveiro elétrico consome tanto?

O chuveiro elétrico consome muita energia porque precisa aquecer a água instantaneamente. Diferente de outros eletrodomésticos, ele exige uma grande potência em um curto período de tempo. Dessa forma, quanto mais quente a temperatura escolhida, maior será o consumo.

Além disso, banhos longos aumentam ainda mais esse gasto. Portanto, pequenas mudanças de hábito, como reduzir o tempo no banho ou usar a posição “verão”, podem gerar uma economia significativa ao longo do mês.

A possível solução para reduzir o consumo

Diante desse cenário, buscar alternativas mais eficientes se torna essencial. A principal alternativa tecnológica ao chuveiro elétrico é a bomba de calor para aquecimento de água.

Esse sistema opera com base no mesmo princípio dos aparelhos de ar-condicionado, porém invertido. Em vez de remover calor do ambiente, a bomba de calor captura energia térmica do ar e a transfere para a água armazenada em um reservatório térmico. Dessa forma, o equipamento consegue aquecer a água com muito mais eficiência energética.

Além disso, como não depende diretamente de resistências elétricas de alta potência, o consumo de energia tende a ser significativamente menor quando comparado ao chuveiro elétrico tradicional.

Por outro lado, embora o investimento inicial seja mais alto, a economia ao longo do tempo pode compensar. Ou seja, trata-se de uma solução mais sustentável e eficiente, especialmente para quem busca reduzir os custos fixos da casa.

Como reduzir o impacto na conta de luz

Agora que você já sabe quem pode ser o verdadeiro vilão, vale adotar algumas estratégias simples. Em primeiro lugar, tente diminuir o tempo de banho. Em seguida, sempre que possível, utilize temperaturas mais baixas.

Outra dica importante é evitar o uso do chuveiro nos horários de pico, quando a demanda por energia é maior. Além disso, manter a instalação elétrica em bom estado garante mais eficiência e evita desperdícios.

Por fim, é fundamental criar consciência sobre o uso diário. Pequenas atitudes, quando somadas, fazem uma grande diferença no final do mês.

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