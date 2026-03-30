Adeus, armários em MDF: nova tendência nas casas brasileiras pode molhar, não estufa e não mofa
Uma mudança silenciosa está redefinindo os interiores
Nos últimos anos, o design de interiores passou por mudanças significativas, principalmente quando o assunto é durabilidade e funcionalidade. Materiais antes considerados padrão começam a perder espaço para soluções mais modernas e eficientes.
Nesse cenário, surge uma transformação importante nas áreas úmidas da casa. Cozinhas, banheiros e lavanderias exigem materiais resistentes, e é justamente aí que novas tecnologias entram em destaque, trazendo mais praticidade, higiene e vida útil prolongada.
O design de interiores, especialmente em áreas úmidas, passa por uma transformação relevante. A migração do MDF (painel de fibra de madeira) para estruturas de alumínio com fechamentos em vidro não se resume à estética, mas envolve avanços em engenharia de materiais.
Além disso, essa mudança reflete uma demanda crescente por soluções mais duráveis, resistentes e adequadas à rotina contemporânea.
A seguir, uma análise detalhada dessa tendência e das razões tecnológicas por trás dela:
Por que o MDF está perdendo espaço
1. Resistência total à umidade (o fim do estufamento)
- O MDF é hidroscópico: absorve a umidade do ar ou o contato direto com a água, o que provoca o rompimento das fibras e o conhecido “inchaço”.
- Alumínio e vidro são materiais inertes e podem ser lavados sem sofrer danos.
- Em regiões litorâneas, o alumínio com pintura eletrostática ou anodizado apresenta alta resistência à corrosão e à maresia.
Dessa forma, enquanto o MDF se deteriora com a umidade, esses materiais mantêm sua integridade.
2. Estrutura e estabilidade (adeus ao empenamento)
- Com o tempo, portas grandes em MDF tendem a empenar devido ao peso e à ação da gravidade.
- Perfis de alumínio estrutural oferecem leveza e alta rigidez mecânica.
- Isso permite a criação de portas maiores e mais estáveis, mantendo o alinhamento por longos períodos.
Como resultado, os móveis preservam funcionalidade e estética por mais tempo.
3. Higiene e saúde
- O MDF, por ser poroso, pode acumular fungos, mofo e até atrair cupins.
- Vidro e alumínio possuem superfícies não porosas, o que impede a proliferação de microrganismos.
- A limpeza é simples e eficiente, geralmente com água e sabão neutro.
Isso torna esses materiais ideais para ambientes como cozinhas e banheiros.
4. Estética e sustentabilidade
- Leveza visual: vidros (reflecta, acidato ou pintado) proporcionam profundidade e sofisticação ao ambiente.
- Ciclo de vida: enquanto o MDF possui reciclagem limitada devido às resinas, alumínio e vidro são 100% recicláveis e reutilizáveis.
Assim, além da estética, há ganhos ambientais relevantes.
Vale o investimento?
Embora o custo inicial dos móveis em vidro e alumínio seja, em média, 30% a 50% superior ao MDF de boa qualidade, o investimento se justifica ao longo do tempo.
A maior durabilidade reduz a necessidade de substituições e manutenções frequentes, tornando essa solução mais econômica no longo prazo.
Confira no vídeo abaixo!
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