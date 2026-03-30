Adeus, armários em MDF: nova tendência nas casas brasileiras pode molhar, não estufa e não mofa

Uma mudança silenciosa está redefinindo os interiores

Daniella Bruno -
Os armários em alumínio e vidro ganham espaço por não estufarem nem mofarem
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

Nos últimos anos, o design de interiores passou por mudanças significativas, principalmente quando o assunto é durabilidade e funcionalidade. Materiais antes considerados padrão começam a perder espaço para soluções mais modernas e eficientes.

Nesse cenário, surge uma transformação importante nas áreas úmidas da casa. Cozinhas, banheiros e lavanderias exigem materiais resistentes, e é justamente aí que novas tecnologias entram em destaque, trazendo mais praticidade, higiene e vida útil prolongada.

O design de interiores, especialmente em áreas úmidas, passa por uma transformação relevante. A migração do MDF (painel de fibra de madeira) para estruturas de alumínio com fechamentos em vidro não se resume à estética, mas envolve avanços em engenharia de materiais.

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Além disso, essa mudança reflete uma demanda crescente por soluções mais duráveis, resistentes e adequadas à rotina contemporânea.

A seguir, uma análise detalhada dessa tendência e das razões tecnológicas por trás dela:

Por que o MDF está perdendo espaço

1. Resistência total à umidade (o fim do estufamento)

  • O MDF é hidroscópico: absorve a umidade do ar ou o contato direto com a água, o que provoca o rompimento das fibras e o conhecido “inchaço”.
  • Alumínio e vidro são materiais inertes e podem ser lavados sem sofrer danos.
  • Em regiões litorâneas, o alumínio com pintura eletrostática ou anodizado apresenta alta resistência à corrosão e à maresia.

Dessa forma, enquanto o MDF se deteriora com a umidade, esses materiais mantêm sua integridade.

2. Estrutura e estabilidade (adeus ao empenamento)

  • Com o tempo, portas grandes em MDF tendem a empenar devido ao peso e à ação da gravidade.
  • Perfis de alumínio estrutural oferecem leveza e alta rigidez mecânica.
  • Isso permite a criação de portas maiores e mais estáveis, mantendo o alinhamento por longos períodos.

Como resultado, os móveis preservam funcionalidade e estética por mais tempo.

3. Higiene e saúde

  • O MDF, por ser poroso, pode acumular fungos, mofo e até atrair cupins.
  • Vidro e alumínio possuem superfícies não porosas, o que impede a proliferação de microrganismos.
  • A limpeza é simples e eficiente, geralmente com água e sabão neutro.

Isso torna esses materiais ideais para ambientes como cozinhas e banheiros.

4. Estética e sustentabilidade

  • Leveza visual: vidros (reflecta, acidato ou pintado) proporcionam profundidade e sofisticação ao ambiente.
  • Ciclo de vida: enquanto o MDF possui reciclagem limitada devido às resinas, alumínio e vidro são 100% recicláveis e reutilizáveis.

Assim, além da estética, há ganhos ambientais relevantes.

 Vale o investimento?

Embora o custo inicial dos móveis em vidro e alumínio seja, em média, 30% a 50% superior ao MDF de boa qualidade, o investimento se justifica ao longo do tempo.

A maior durabilidade reduz a necessidade de substituições e manutenções frequentes, tornando essa solução mais econômica no longo prazo.

Confira no vídeo abaixo!

 

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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